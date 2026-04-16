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“Es una final”: River ganó en la Sudamericana y Coudet se metió de lleno en el Superclásico

El entrenador habló tras el 1-0 ante Carabobo, justificó los cambios y dejó en claro cómo siente el partido del domingo.

“Es una final”: River ganó en la Sudamericana y Coudet se metió de lleno en el Superclásico
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • River Plate venció 1-0 a Carabobo por la Copa Sudamericana para liderar su grupo, mientras el DT Eduardo Coudet ya enfoca su atención en el Superclásico contra Boca del domingo.
  • Coudet realizó ocho cambios en la formación titular para rotar jugadores. Tras el triunfo, el técnico minimizó las molestias de Fausto Vera y Juanfer Quintero de cara al gran duelo.
  • Este triunfo consolida a River en el plano internacional, pero traslada la presión al debut de Coudet como DT en un Superclásico, partido que calificó como una final absoluta.
Resumen generado con IA

River cumplió con su obligación en la Copa Sudamericana, venció 1-0 a Carabobo y quedó como líder de su grupo, pero el verdadero centro emocional de la noche apareció apenas terminó el partido. Con el Superclásico del domingo a la vuelta de la esquina, Eduardo Coudet no tardó en dejar en claro que, más allá del triunfo internacional, el foco ya cambió por completo.

El entrenador explicó por qué eligió un equipo con muchos cambios para afrontar el compromiso copero. “Necesitaba que algunos jugadores tuvieran más ritmo de juego”, sostuvo en conferencia de prensa. Después amplió la idea: “Era un partido que teníamos que ganar. Ocho cambios es un montón, pero había que sacar el partido adelante. Desde la previa, ya pensábamos primero en el resultado. Ahora ponemos la cabeza en la final del domingo”.

Coudet también habló de lo que significa enfrentar a Boca desde el lugar que hoy ocupa en River. “Estoy estupendo. Para mí, es una semana linda. Ahora se viene un rival importante. Sé dónde estoy y lo que signfica este club. Tuve la suerte de jugar unos cuantos Superclásicos. Es una semana diferente, quieras o no. Necesitábamos ganar este partido para quedar primeros en el grupo. Ahora sentimos un poquito de ansiedad, va a ser mi primer partido de este tipo como entrenador”, remarcó.

Más allá de la expectativa, el DT evitó caer en una lectura demasiado lineal del partido que viene. “Es muy difícil imaginar un Superclásico desde la parte futbolística. Vos podes proyectar todo lo bueno que podés hacer, pero a veces no la pegamos nunca. En mi cabeza está que podamos hacer un partido completo y regalarle un triunfo a la gente. Esa sería mi proyección”, dijo, con una mezcla de prudencia y ambición.

Molestias, alivio y cuenta regresiva

En el cierre, Coudet llevó algo de tranquilidad sobre dos futbolistas que encendieron pequeñas alarmas. Sobre Fausto Vera explicó: “Fausto tuvo una pequeña molestia, pero me dijo el doctor que no era nada grave. Me dijo que podía seguir, pero después terminó pidiendo el cambio”. Y sobre Juanfer Quintero señaló que salió por un dolor muscular. Ahora sí, con River primero en el grupo y sin tiempo para distraerse, el domingo ya se impone como la gran cita.

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