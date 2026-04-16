“Es una final”: River ganó en la Sudamericana y Coudet se metió de lleno en el Superclásico

Coudet también habló de lo que significa enfrentar a Boca desde el lugar que hoy ocupa en River. “Estoy estupendo. Para mí, es una semana linda. Ahora se viene un rival importante. Sé dónde estoy y lo que signfica este club. Tuve la suerte de jugar unos cuantos Superclásicos. Es una semana diferente, quieras o no. Necesitábamos ganar este partido para quedar primeros en el grupo. Ahora sentimos un poquito de ansiedad, va a ser mi primer partido de este tipo como entrenador”, remarcó.