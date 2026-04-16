Aulas sin pánico en Tucumán, pero con incertidumbre tras las amenazas de tiroteo

“El día en la escuela fue bastante más tranquilo de lo que imaginaba”, contó Juan Ignacio al dejar la institución a las 14 de ayer. “La verdad es que al principio sí estaba un poco nervioso, porque no es algo que pase todos los días, pero cuando llegué y vi a mis compañeros y a los ‘profes’, todo se sintió bastante normal”, dijo.