Con sonrisas y señales de confianza, San Martín sigue su preparación pensando en Tristán Suárez

En el plantel se lamentaron por la lesión de Salazar

Tiago Peñalba, por su parte, también dejó su mirada sobre el presente del plantel y sobre la baja de Salazar. “Lo del ‘Tucu’ es duro, porque es un jugador que suma mucho en lo futbolístico y también en lo anímico”, expresó Peñalba, quien valoró el recorrido del equipo en estas primeras fechas. “Venimos haciendo un trabajo muy bueno, con una solidez que nos permite sostener el invicto. Hay que seguir por esta línea y mejorar semana a semana”, cerró.