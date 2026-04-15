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Con sonrisas y señales de confianza, San Martín sigue su preparación pensando en Tristán Suárez

La práctica incluyó trabajos físicos y reducido, mientras el equipo de Andrés Yllana ya empezó a enfocar toda su energía en el cruce del domingo.

SONRISA. Pupi Ferreyra se entrena con confianza tras su gol en Santiago. SONRISA. "Pupi" Ferreyra se entrena con confianza tras su gol en Santiago. Foto CASM.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán entrenó este jueves en el complejo Natalio Mirkin para preparar el duelo del domingo ante Tristán Suárez, tras su reciente victoria frente a Güemes.
  • La práctica combinó tareas físicas y tácticas tras la clasificación en Copa Argentina y el triunfo en Santiago. Pese al buen clima, Víctor Salazar sufrió una luxación en el codo.
  • El equipo busca consolidar su invicto y protagonismo como local en La Ciudadela. El cuerpo técnico evalúa variantes ante la baja de Salazar para mantenerse en los puestos de arriba.
Resumen generado con IA

El plantel “santo” tuvo una nueva mañana de trabajo en el complejo Natalio Mirkin, donde continúa con la preparación para el partido del domingo frente a Tristán Suárez. La práctica, que combinó tareas físicas y trabajos en espacios reducidos, se desarrolló en un clima distendido, con charlas, bromas y varias sonrisas que volvieron a reflejar el buen momento que atraviesa el plantel tras la clasificación en la Copa Argentina y la victoria conseguida frente a Güemes en Santiago del Estero.

La jornada se llevó a cabo en la cancha principal del predio y se extendió hasta las 11.55, cuando el grupo dejó el campo y emprendió el regreso a los vestuarios. Después, los futbolistas fueron bajando rumbo a la pensión en tandas, todavía con gestos relajados y buen ánimo.

En una de esas salidas se los vio muy sonrientes a Lucas Diarte y a Gonzalo Rodríguez. En el caso de Rodríguez, espera volver a meterse en la lista de convocados para el compromiso del fin de semana en La Ciudadela.

Otro de los que se retiró bajo esa misma sintonía fue Víctor Salazar. Al lateral se le confirmó una luxación de grado 1 en el codo derecho y dejó la zona de práctica con un vendaje visible en el brazo. Más allá de la molestia lógica por la lesión, se mostró de buen humor, una imagen que volvió a marcar el clima positivo que hoy rodea al grupo de Andrés Yllana en la previa de un partido importante.

En ese sentido, uno de los que habló con la prensa fue Luciano Ferreyra, autor del segundo gol frente a Güemes. “Estamos todos muy contentos. Venimos bien y queríamos seguir con una victoria”, señaló.

“Pupi” también se refirió al respaldo de los hinchas y al valor personal de haber vuelto a convertir. “Sentí mucho el apoyo de la gente. Me vengo preparando para mi oportunidad y, gracias a Dios, se me abrió el arco. Todo sirve para sumar para el club”, remarcó. “De local tenemos la obligación de ser protagonistas y de que los tres puntos se queden acá”, agregó.

En el plantel se lamentaron por la lesión de Salazar

Tiago Peñalba, por su parte, también dejó su mirada sobre el presente del plantel y sobre la baja de Salazar. “Lo del ‘Tucu’ es duro, porque es un jugador que suma mucho en lo futbolístico y también en lo anímico”, expresó Peñalba, quien valoró el recorrido del equipo en estas primeras fechas. “Venimos haciendo un trabajo muy bueno, con una solidez que nos permite sostener el invicto. Hay que seguir por esta línea y mejorar semana a semana”, cerró.

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