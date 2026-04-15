La frase de Briñone que ilusiona a los hinchas de San Martín en la previa del cruce con Tristán Suárez

Resumen para apurados
- Santiago Briñone, volante de San Martín de Tucumán, afirmó que el equipo buscará imponer condiciones ante Tristán Suárez este domingo en La Ciudadela por la Primera Nacional.
- El equipo llega tras vencer a Güemes y avanzar en Copa Argentina. Un cambio táctico de Andrés Yllana permitió a Briñone mejorar su rendimiento y dar mayor equilibrio al mediocampo.
- El duelo ante el escolta invicto servirá como medida clave para el 'Santo'. De ganar, consolidará su esquema y se afianzará en la pelea por el liderato de la Zona B del torneo.
“En La Ciudadela tenemos que imponer condiciones desde el arranque”. La frase de Santiago Briñone no aparece en la previa de cualquier partido. Llega en una semana especial para San Martín, una de esas que pueden empezar a marcar el pulso de la pelea de arriba en la zona B de la Primera Nacional. Después del envión anímico que significaron la clasificación en la Copa Argentina y el sólido triunfo frente a Güemes en Santiago del Estero, el “Santo” recibirá este domingo a Tristán Suárez, escolta e invicto, en un cruce que asoma como una medida importante para saber dónde está parado el equipo de Andrés Yllana.
En ese contexto, Briñone llega fortalecido por una actuación que le permitió recuperar sensaciones. En el Madre de Ciudades fue uno de los futbolistas que mejor interpretó lo que pedía el partido: se mostró siempre como opción de pase, pidió la pelota, manejó varios ataques y tuvo una participación más influyente que en otras tardes. El propio mediocampista no lo ocultó. “Me sentí bien y con confianza; fue el partido en el que más participación tuve. No venía teniendo buenos partidos”, reconoció Briñone en diálogo con LA GACETA. La autocrítica, lejos de debilitarlo, terminó reforzando el valor de su actuación.
Parte de esa mejora estuvo directamente relacionada con la función que le asignó Yllana.
“Andrés me pidió que fuera el ‘5’, pero un poco más retrasado. Y este partido salió todo a nuestro favor porque lo buscamos constantemente”, explicó.
Desde ese lugar, Briñone encontró una zona del campo en la que pudo ordenar mejor cada posesión, ofrecer una primera salida más limpia y quedar bien parado para sostener los retrocesos. San Martín, en definitiva, no sólo ganó en seguridad, sino también en claridad. Justamente él fue uno de los que le dio sentido a ese funcionamiento, en un medio campo que tuvo respuestas futbolísticas y también tácticas.
El cambio de esquema que dispuso el DT en Santiago del Estero también aparece como una de las claves de ese crecimiento. En la previa, la decisión podía sugerir un equipo más conservador o con menos peso en la mitad de la cancha. Sin embargo, ocurrió lo contrario: San Martín encontró mejores distancias, ocupó mejor los espacios y logró que varios nombres crecieran dentro de una estructura más flexible.
Se sintió favorecido
“El cambio de esquema fue un acierto completo del cuerpo técnico. Nosotros lo llevamos a cabo y me sentí muy cómodo ahí, porque era una cancha grande y sabíamos que los dos del medio íbamos a tener tiempo para girar y encontrar espacios, con los extremos a veces cerrándose al lado de los volantes centrales”, señaló.
En lo personal, además, ese dibujo le permitió soltarse más. “Tengo tres atrás que son fuertes. Cuando pasaba uno, cerraba el del otro lado y tenía tiempo para pensar con la pelota”, contó Briñone.
Esa sensación no es menor, porque ayuda a explicar por qué el “Santo” mostró otra soltura en el medio campo y por qué pudo controlar tramos largos del partido sin quedar partido ni desordenado. “Lo que cambió fue que teníamos más compañeros cerca para que fueran opciones de pase y para estar más juntos a la hora de perder la pelota”, explicó el ex Estudiantes de Caseros.
En esa mejora también tuvo mucho que ver la competencia interna, un aspecto que Yllana viene resaltando desde hace varias fechas y que, según Briñone, se reflejó de manera evidente en el último partido.
“Se notó mucho que la competencia interna siempre es buena, porque potencia a los que vienen jugando. Los que entraron desde el banco nos hicieron mejores, porque ingresaron con más aire y piernas para terminar el partido”, valoró. “Sentimos que podemos ganarle a cualquiera que enfrentemos”, agregó Briñone.
No se trata solamente de entusiasmo. También hay una base futbolística que empezó a aparecer con mayor continuidad y que le da otro respaldo al equipo de Yllana para afrontar partidos pesados como el del domingo. “Vamos a planificarlo en la semana y ver qué opciones son las mejores para ganarle a un rival muy difícil”, sostuvo. De todos modos, también remarcó qué clase de postura debe asumir San Martín. “La Ciudadela te exige dar siempre un poco más”, cerró Briñone.