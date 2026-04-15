La frase de Briñone que ilusiona a los hinchas de San Martín en la previa del cruce con Tristán Suárez

“En La Ciudadela tenemos que imponer condiciones desde el arranque”. La frase de Santiago Briñone no aparece en la previa de cualquier partido. Llega en una semana especial para San Martín, una de esas que pueden empezar a marcar el pulso de la pelea de arriba en la zona B de la Primera Nacional. Después del envión anímico que significaron la clasificación en la Copa Argentina y el sólido triunfo frente a Güemes en Santiago del Estero, el “Santo” recibirá este domingo a Tristán Suárez, escolta e invicto, en un cruce que asoma como una medida importante para saber dónde está parado el equipo de Andrés Yllana.