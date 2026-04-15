Cartas de lectores: Carlos Kirschbaum

Quisiera completar con algunos datos la excelente nota sobre el Dr. Carlos F. Kirschbaum del 7 de abril. En especial referirme a algunas de las numerosas iniciativas y acciones llevadas a cabo durante su gestión a cargo de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT, que fueron pioneras y constituyeron las bases de la gestión de Ciencia y Tecnología en la actualidad. Uno de los pilares de su gestión fue la promoción de la Formación de RRHH en investigación, creando el Sistema de Becas de Investigación, incluyendo becas para estudiantes de grado y posgrado, y de subsidios para la finalización de tesis de maestría y doctorado. Estos últimos en conjunto con la Secretaría de Posgrado. Se promovió y jerarquizó el otorgamiento de subsidios para investigación en base a índices objetivos, referidos al tamaño y antecedentes del grupo de trabajo y a la capacidad de atraer fondos externos. Se incentivó la formación de nuevos grupos de investigación en aquellas facultades con escaso desarrollo en esa área. Se introdujeron nuevos criterios de evaluación y se estableció la participación de pares externos a la UNT tanto para los concursos de becas como de proyectos, promoviendo la transparencia en la adjudicación de fondos. Durante su gestión se dio un gran impulso a la articulación con las universidades de la región, obteniendo financiamiento para el Proyecto Fomec, en red con las UUNN del NOA “Formación de Recursos Humanos en Gestión de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Regional”. Se impulsó además la vinculación tecnológica, con la creación de la Unidad de Negocios. Se creó la Unidad de Formulación y Evaluación de Proyectos, que tuvo a cargo el Registro de propuesta de temas prioritarios para investigación y desarrollo tecnológico, Agenda de temas prioritarios en Ciencias Sociales y Humanas, y el Banco de datos sobre indicadores de Ciencia y Técnica en la UNT. Se consolidó y amplió la infraestructura de apoyo para la investigación y la capacitación de los investigadores y se crearon los nodos de Correo electrónico en los distintos centros y unidades académicas. Se dotó a la imprenta de la UNT con nuevo equipamiento, y se promovió la difusión de la actividad de investigación en la UNT mediante publicaciones referidas a Proyectos, Transferencias, Becas y Tesis de posgrado. Se organizaron las Jornadas de divulgación de Trabajos de Becarios. En su mayoría, estas acciones han tenido continuidad hasta la actualidad, pero es justo señalar que fueron iniciativas originadas en la mentalidad creativa, abarcadora, innovadora y generosa del Dr. Carlos Kirschbaum.