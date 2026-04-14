Caos en La Bombonera: demoras, fallas técnicas y tensión en la previa de Boca vs. Barcelona

El principal foco del conflicto se registró en el acceso a las plateas por la calle Irala. Allí, una fuerte retención de personas por parte del operativo policial generó un cuello de botella que derivó en filas interminables y situaciones de riesgo. La acumulación de público creció con el correr de los minutos, justo cuando el partido estaba a punto de comenzar.