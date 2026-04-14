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Se dio a conocer el árbitro para el próximo partido de San Martín y el historial deja un recuerdo positivo

Juan Pablo Loustau estará al frente del partido del domingo en La Ciudadela; Juan Ricciardi y Maxi Montenegro serán asistentes, y Lucas Brumer, cuarto árbitro.

Se dio a conocer el árbitro para el próximo partido de San Martín y el historial deja un recuerdo positivo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • AFA designó a Juan Pablo Loustau para arbitrar el duelo entre San Martín de Tucumán y Tristán Suárez este domingo en La Ciudadela, por una nueva fecha de la Primera Nacional.
  • Loustau estará acompañado por Ricciardi y Montenegro. El único antecedente con este juez es favorable para el Santo: una victoria 1-0 ante Arsenal en Sarandí durante este torneo.
  • El equipo de Andrés Yllana busca capitalizar este historial positivo para consolidarse en la tabla, enfrentando a un rival exigente en un momento decisivo del campeonato actual.
Resumen generado con IA

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Juan Pablo Loustau como árbitro principal para el partido entre San Martín y Tristán Suárez, que se jugará este domingo en La Ciudadela. Lo acompañarán Juan Ricciardi y Maxi Montenegro como asistentes, mientras que Lucas Brumer se desempeñará como cuarto árbitro. 

La designación suma un dato interesante para el “Santo”. De acuerdo con los antecedentes consultados, Loustau ya dirigió una vez a San Martín y el saldo fue positivo. Aquel antecedente se remonta al 26 de abril de 2025, cuando el equipo de Ariel Martos venció 1 a 0 a Arsenal en Sarandí, con gol de Juan Cruz Esquivel.

Ese cruce en el Julio Humberto Grondona fue, además, el primero de Loustau con San Martín, tal como había quedado consignado en la previa de aquel encuentro. Ahora, entonces, le tocará volver a cruzarse con el “Santo” en un partido de mayor peso en la tabla y con un contexto distinto, ya en pleno desarrollo del torneo. 

El antecedente positivo

Así, el árbitro bonaerense tendrá su segundo antecedente con el conjunto de Andrés Yllana en una noche que asoma exigente. San Martín sabe que enfrente tendrá a un rival incómodo, pero también que la única referencia previa con Loustau le deja un recuerdo favorable

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