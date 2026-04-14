Se confirmó la lesión de Salazar en San Martín: ¿cuánto tiempo estará afuera de las canchas?

Resumen para apurados
- Víctor Salazar sufrió una luxación de codo grado 1 en San Martín y será baja varias semanas. El parte médico confirmó la lesión del defensor tras el triunfo ante Güemes.
- La lesión ocurrió por una mala caída en el último partido. Se suma a la baja del arquero Manganelli por un esguince de rodilla, complicando el armado del equipo tucumano.
- El técnico Andrés Yllana deberá reorganizar la defensa con Elías López como reemplazo. Estas ausencias ocurren en un tramo clave del torneo para mantener el impulso ganador.
San Martín recibió dos noticias que golpean de lleno en la previa de un tramo importante del torneo. Tras someterse a estudios médicos, se confirmó que Víctor Salazar sufrió una luxación en el codo derecho de grado 1 y será baja en los próximos compromisos. A esa ausencia se suma la de Nahuel Manganelli, que padece un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y tendrá varias semanas de recuperación.
Lo de Salazar encendió todas las alarmas durante el triunfo contra Güemes. El defensor cayó mal, el codo derecho quedó comprometido y debió dejar la cancha con visibles gestos de dolor, en una escena que generó preocupación inmediata tanto dentro como fuera del campo. De esta manera, el lateral deberá inmovilizar el codo durante dos semanas y luego iniciar con la fisioterapia.
En el caso de Manganelli, la baja ya se había hecho sentir antes del viaje a Santiago del Estero. El arquero, que venía de ser figura en la clasificación por penales ante Estudiantes de Río Cuarto por Copa Argentina, no pudo formar parte de la última convocatoria y ahora se confirmó que su recuperación demandará más tiempo del esperado.
Yllana deberá modificar el "11"
Con este panorama, Andrés Yllana pierde dos alternativas importantes en sectores distintos del equipo. La ausencia de Salazar le abre una chance concreta a Elías López en el lateral o carril derecho, mientras que la de Manganelli reduce el margen en el arco justo cuando San Martín intentaba sostener el impulso anímico que construyó en Córdoba y ratificó en Santiago.