Se confirmó la lesión de Salazar en San Martín: ¿cuánto tiempo estará afuera de las canchas?

San Martín recibió dos noticias que golpean de lleno en la previa de un tramo importante del torneo. Tras someterse a estudios médicos, se confirmó que Víctor Salazar sufrió una luxación en el codo derecho de grado 1 y será baja en los próximos compromisos. A esa ausencia se suma la de Nahuel Manganelli, que padece un esguince en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda y tendrá varias semanas de recuperación.