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El partido de San Martín contra Tristán Suárez sufrió un cambio en la programación

El cruce de este domingo en La Ciudadela comenzará a las 19, una hora después de lo programado inicialmente para el duelo entre animadores de la zona.

El partido de San Martín contra Tristán Suárez sufrió un cambio en la programación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán recibirá a Tristán Suárez este domingo a las 19:00 en La Ciudadela por la Primera Nacional, tras retrasarse una hora el inicio originalmente previsto.
  • El cambio de horario ocurre mientras el equipo de Andrés Yllana busca consolidar su racha tras vencer a Güemes, enfrentando a un rival directo en la zona alta de la tabla.
  • El ajuste modifica la logística de una jornada clave. Tras este cruce, el 'Santo' deberá visitar a Agropecuario, manteniendo la presión por el liderato en el torneo nacional.
Resumen generado con IA

San Martín ya tiene confirmado un cambio importante para el duelo del domingo frente a Tristán Suárez, por la décima fecha de la Primera Nacional. Finalmente, el encuentro en La Ciudadela comenzará a las 19 y no a las 18, como estaba previsto en un primer momento. 

La modificación obliga a reacomodar la jornada alrededor de uno de los partidos más atractivos del torneo. El “Santo” será local ante un rival que llega prendido arriba y que asoma como una medida exigente para un equipo que viene de sumar confianza tras el 2 a 0 sobre Güemes. 

Para San Martín, el cambio no altera el foco principal, que sigue puesto en la preparación del partido. Andrés Yllana trabaja por estas horas en la definición del equipo y también en la posibilidad de sostener o no el esquema que le dio buenos resultados en Santiago del Estero. El nuevo horario, de todos modos, le dará otro marco a una noche que promete mucho en Bolívar y Pellegrini. 

Lo que se viene

Con el ajuste ya confirmado, la agenda quedó definitivamente ordenada: San Martín recibirá a Tristán Suárez este domingo desde las 19 en La Ciudadela. Luego, será visitante de Agropecuario en Carlos Casares.

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