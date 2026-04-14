El partido de San Martín contra Tristán Suárez sufrió un cambio en la programación

Para San Martín, el cambio no altera el foco principal, que sigue puesto en la preparación del partido. Andrés Yllana trabaja por estas horas en la definición del equipo y también en la posibilidad de sostener o no el esquema que le dio buenos resultados en Santiago del Estero. El nuevo horario, de todos modos, le dará otro marco a una noche que promete mucho en Bolívar y Pellegrini.