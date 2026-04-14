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Intendentes del país marcharon a Economía y denunciaron “asfixia financiera” en los municipios

Jefes comunales reclamaron en Capital Federal por fondos y obras paralizadas.

Movilización de intendentes. FOTO X @impactorioja Movilización de intendentes. FOTO X @impactorioja
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Intendentes de la FAM marcharon hoy al Ministerio de Economía en CABA para reclamar la restitución de fondos y la reactivación de obras ante la asfixia financiera nacional.
  • La protesta, liderada por Fernando Espinoza y Gabriel Katopodis, denunció el impacto del ajuste en 500 municipios y la falta de transferencias del Impuesto a los Combustibles.
  • Este reclamo profundiza la tensión política entre los gobiernos locales y la Nación, advirtiendo sobre un posible colapso en la prestación de servicios básicos esenciales.
Resumen generado con IA

Intendentes de distintos puntos del país se movilizaron al Ministerio de Economía nacional, en Capital Federal, para reclamar por la restitución de fondos y la reactivación de obras públicas paralizadas, en el marco de una protesta que visibilizó la creciente tensión entre los gobiernos locales y la Nación. 

La convocatoria, impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), tuvo como eje la denuncia de una “asfixia financiera” que afecta a más de 500 distritos.

La manifestación estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al titular de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y contó con la participación de jefes comunales y dirigentes de distintos espacios políticos. En las escalinatas del Palacio de Hacienda, los presentes remarcaron la necesidad de garantizar “una mejor calidad prestacional” en un contexto económico complejo.

Los intendentes sostuvieron que el objetivo común es asegurar servicios básicos para la población y advirtieron sobre el impacto del ajuste en las administraciones locales. En ese sentido, apuntaron contra la caída de recursos, la interrupción de obras y la falta de transferencias nacionales, consignó el diario "Ámbito".

En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mantuvo un encuentro con Espinoza en la sede de la FAM. Entre los cuestionamientos dirigidos al ministro de Economía, Luis Caputo, se destacó la recaudación del Impuesto a los Combustibles, que -según denunciaron- no fue destinada ni a reducir precios ni a financiar infraestructura vial.

Tras la presentación de una carta dirigida a la cartera económica, Espinoza advirtió sobre la “situación económica y social” que atraviesan los municipios y señaló que “el límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”.

La jornada también incluyó la convocatoria de organizaciones vinculadas al sector de discapacidad, que se sumaron a la protesta frente al Ministerio de Economía para exigir respuestas, en un contexto de creciente conflictividad social.

Temas Capital FederalAxel KicillofLa MatanzaFernando EspinozaLuis CaputoGabriel Katopodis
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