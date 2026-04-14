Intendentes del país marcharon a Economía y denunciaron “asfixia financiera” en los municipios

La manifestación estuvo encabezada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al titular de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y contó con la participación de jefes comunales y dirigentes de distintos espacios políticos. En las escalinatas del Palacio de Hacienda, los presentes remarcaron la necesidad de garantizar “una mejor calidad prestacional” en un contexto económico complejo.