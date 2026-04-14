Un "pool escolar" fuera de lo común: el relato que expuso el comportamiento inusual de Figueroa minutos antes del crimen en el country

FOTO LA GACETA
Resumen para apurados
- Un testigo detalló el comportamiento inusual y tenso de José Figueroa en Salta, minutos antes del crimen, durante un traslado escolar compartido con el imputado.
- El relato expone un estado emocional atípico del acusado durante el viaje con los niños, sumando evidencia sobre sus acciones previas al asesinato que se investiga en el country.
- Esta declaración es fundamental para la fiscalía, ya que permite reconstruir los momentos previos al ataque e influir en la posible determinación de premeditación en el juicio.
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