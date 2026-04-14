Secciones
Seguridad

Un "pool escolar" fuera de lo común: el relato que expuso el comportamiento inusual de Figueroa minutos antes del crimen en el country

El hombre que compartía el traslado escolar de los niños con el imputado, describió una escena marcada por la tensión y un estado emocional atípico en el acusado.

FOTO LA GACETA FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un testigo detalló el comportamiento inusual y tenso de José Figueroa en Salta, minutos antes del crimen, durante un traslado escolar compartido con el imputado.
  • El relato expone un estado emocional atípico del acusado durante el viaje con los niños, sumando evidencia sobre sus acciones previas al asesinato que se investiga en el country.
  • Esta declaración es fundamental para la fiscalía, ya que permite reconstruir los momentos previos al ataque e influir en la posible determinación de premeditación en el juicio.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas SaltaCrimen en el country de Salta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru
1

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta
2

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA
3

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán
4

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para Pichón Segura
5

Agresión a Pelli: qué resolvió el juez sobre la junta médica para "Pichón" Segura

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
6

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Más Noticias
Agresión y escándalo en un partido infantil de hockey: en 20 años no recuerdo un hecho con este nivel de violencia”

Agresión y escándalo en un partido infantil de hockey: "en 20 años no recuerdo un hecho con este nivel de violencia”

Crimen en el country: lo que descubrió una perito detrás de la funda del celular de Mercedes Kvedaras

Crimen en el country: lo que descubrió una perito detrás de la funda del celular de Mercedes Kvedaras

Piden la detención de las mujeres que agredieron a otra en un partido de hockey

Piden la detención de las mujeres que agredieron a otra en un partido de hockey

“Fueron cinco meses de horror”: el desgarrador testimonio del padre de Ángel, el nene asesinado en Comodoro

“Fueron cinco meses de horror”: el desgarrador testimonio del padre de Ángel, el nene asesinado en Comodoro

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Alerta amarilla en Tucumán: cuáles serán las localidades afectadas y los horarios de la tormenta

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que recibirán grandes recompensas en abril, según Ludovica Squirru

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Villa 9 de Julio: un hombre fue apuñalado durante una disputa por un linchamiento

Comentarios