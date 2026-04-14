La profecía del Real Madrid: por qué creen en otra remontada ante Bayern en la Champions League

Incluso el análisis se extiende a otros equipos. En 2016, el FC Barcelona quedó eliminado en cuartos de final a manos del Atlético de Madrid, un escenario que podría repetirse en esta edición tras el primer cruce entre ambos. A eso se le suma una curiosa coincidencia con la selección de Italia: cada vez que quedó fuera de un Mundial en la historia reciente, el Real Madrid terminó consagrándose en la Champions.