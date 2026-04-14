Brownie de chocolate "fit": la receta de Marta Verona que no necesita harinas ni horno

Brownie
Resumen para apurados
- Marta Verona presentó una receta de brownie 'fit' sin harina ni horno, elaborada con bananas y cacao, para ofrecer una opción saludable y rápida en la pastelería artesanal.
- La preparación sustituye el azúcar refinado por fruta madura y evita el horneado, simplificando el proceso para optimizar tiempo y consumo energético en hogares modernos.
- Esta tendencia de repostería saludable impulsa un cambio en los hábitos de consumo, priorizando ingredientes naturales y métodos eficientes frente a las recetas tradicionales.
El brownie es un postre estrella para la repostería a nivel mundial, apreciado por su textura compacta y su intenso perfil de chocolate. La chef Marta Verona se embarcó en una búsqueda por modernizar la receta. Así, desarrolló una variante que rompe con los esquemas convencionales y elimina por completo el uso de harinas y azúcares refinados.
La receta destaca principalmente por su practicidad y rapidez, convirtiéndose en una solución ideal para quienes disponen de poco tiempo en la cocina. Al prescindir del proceso de horneado, la elaboración se simplifica drásticamente, lo que reduce el consumo energético y facilita la tarea a cualquier aficionado.
- 2 bananas grandes maduras
- 2 huevos
- 3 cucharadas soperas de cacao puro en polvo
- 1 cucharadita de levadura química
- Trocitos de chocolate 70% para decorar
- Un puñado de nueces para decorar
- 1 cucharadita de canela o esencia de vainilla (opcional)
