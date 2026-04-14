“Están siendo muy injustos”: Alberto Fernández salió a respaldar a Riquelme y elogió su gestión en Boca

Resumen para apurados
- Alberto Fernández respaldó la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors, calificando de injustas las críticas recibidas y destacando la transparencia administrativa del club.
- El exmandatario comparó la actitud del dirigente con Diego Maradona y defendió el modelo de asociación civil frente a la posible incursión de las sociedades anónimas en el fútbol.
- El apoyo político refuerza la postura de Riquelme ante la oposición interna y marca un posicionamiento clave en el debate nacional sobre la privatización de las instituciones.
Alberto Fernández salió a respaldar públicamente a Juan Román Riquelme en medio de los cuestionamientos que suele recibir su gestión al frente de Boca. El ex presidente de la Nación se metió de lleno en el debate sobre la conducción del club y consideró que buena parte de las críticas hacia el ídolo xeneize son desmedidas, tanto por su historia como futbolista como por su rol actual como dirigente.
“Con Riquelme están siendo injustos, primero por lo que fue él para Boca. Cuando veo que los hinchas le reclaman cosas con la presidencia que está haciendo y la prolijidad de las cuentas que está teniendo, no soportaría tanta injusticia”, afirmó en diálogo con Dupla Técnica. En esa línea, Fernández remarcó que la conducción de un club no puede evaluarse solamente a partir de los títulos, sino también por el modo en que se sostiene la institución.
El exmandatario también sorprendió al establecer un paralelismo entre Riquelme y Diego Maradona, aunque no desde el juego, sino desde una actitud frente al poder. “Él tiene un modo que en algunas cosas me hace acordar a Diego, eso de enfrentarse al poder instituido. Eso me cae muy bien de Riquelme, yo sé lo que cuesta eso y lo valoro mucho”, sostuvo, en una frase que rápidamente hizo ruido por el peso simbólico de la comparación.
Después, Fernández avanzó sobre un aspecto más político e institucional del presente de Boca. “Creo que para algunos molesta mucho que Riquelme sea presidente, va en contra de muchos. Él quiere que Boca siga siendo una asociación civil al servicio de sus socios y no una sociedad anónima al servicio de accionistas”, expresó. Aun así, aclaró que su defensa no tiene que ver con un vínculo personal con el dirigente: “Cuando uno mira los números de Boca dice ‘Mirá como funciona’. No soy amigo de él ni mucho menos”.
El respaldo a Riquelme y un reconocimiento más amplio
Antes de cerrar, Fernández insistió en que la dirigencia deportiva debe medirse más allá de los resultados inmediatos. “La dirigencia deportiva no solamente es que el equipo salga campeón, es también ver que el club no se demacre y no se deprima. Eso lo hacen muy bien”, aseguró. Y como hincha de Argentinos Juniors, incluso amplió el elogio hacia la figura de Riquelme dentro del fútbol argentino: “Para mí, junto a Maradona y Borghi, están en un pedestal. Solo si somos muy desagradecidos no podemos reconocerles”.