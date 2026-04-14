“Están siendo muy injustos”: Alberto Fernández salió a respaldar a Riquelme y elogió su gestión en Boca

Después, Fernández avanzó sobre un aspecto más político e institucional del presente de Boca. “Creo que para algunos molesta mucho que Riquelme sea presidente, va en contra de muchos. Él quiere que Boca siga siendo una asociación civil al servicio de sus socios y no una sociedad anónima al servicio de accionistas”, expresó. Aun así, aclaró que su defensa no tiene que ver con un vínculo personal con el dirigente: “Cuando uno mira los números de Boca dice ‘Mirá como funciona’. No soy amigo de él ni mucho menos”.