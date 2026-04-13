El “Xeneize” intentará hacerse fuerte en La Bombonera

A pesar de ese contexto, Úbeda no guardará nada para este martes. El entrenador realizará diez modificaciones respecto al último partido y pondrá en cancha a su mejor once disponible. El único que mantendría su lugar es Agustín Marchesín, quien volvió recientemente tras una lesión y sumó minutos frente al “Rojo”. La intención es clara: imponer condiciones desde el arranque, manejar los tiempos del partido y aprovechar el empuje que genera el público en las noches coperas.