El “Xeneize” intentará hacerse fuerte en La Bombonera

Resumen para apurados
- Boca Juniors recibe este martes a las 21 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores para consolidar su liderazgo en la zona.
- Tras vencer a la U. Católica, el equipo de Claudio Úbeda pondrá su mejor once titular. El rival llega urgido de puntos tras caer en su debut ante Cruzeiro en condición de local.
- Un triunfo dejaría al Xeneize bien perfilado para la clasificación a octavos y fortalecería el ánimo del plantel antes del Superclásico. El duelo definirá el futuro en el grupo.
Con la mira puesta en consolidarse en su grupo, Boca Juniors afrontará este martes un compromiso clave por la Copa Libertadores cuando reciba, desde las 21 en La Bombonera, a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con confianza en el plano internacional. En su debut, el “Xeneize” consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a Universidad Católica en Santiago de Chile, un resultado que no solo le permitió sumar de a tres, sino también posicionarse como uno de los líderes del grupo junto a Cruzeiro.
En el ámbito local, el conjunto de La Ribera viene de empatar 1-1 ante Independiente en un encuentro donde presentó una formación alternativa. La decisión no fue casual: el cuerpo técnico priorizó el compromiso copero y también dosificó cargas pensando en la exigente seguidilla de partidos que se avecina, con el Superclásico frente a River Plate a la vuelta de la esquina.
A pesar de ese contexto, Úbeda no guardará nada para este martes. El entrenador realizará diez modificaciones respecto al último partido y pondrá en cancha a su mejor once disponible. El único que mantendría su lugar es Agustín Marchesín, quien volvió recientemente tras una lesión y sumó minutos frente al “Rojo”. La intención es clara: imponer condiciones desde el arranque, manejar los tiempos del partido y aprovechar el empuje que genera el público en las noches coperas.
La única incógnita pasa por la presencia de Miguel Merentiel, que arrastra una molestia física. En caso de no llegar en condiciones, su lugar sería ocupado por Milton Giménez, en una delantera que buscará ser determinante para quebrar la resistencia ecuatoriana y capitalizar cada situación de gol que se presente.
El presente de Boca invita al optimismo. El conjunto azul y oro acumula 11 partidos invicto y ha mostrado solidez en momentos clave, una característica que suele potenciarse en el clima único de La Bombonera. Con el apoyo de su gente, intentará imponer condiciones desde el inicio y encaminar un triunfo que lo deje bien perfilado en la zona, además de reforzar su confianza de cara a lo que viene.
Del otro lado estará un rival herido, pero peligroso. Barcelona de Ecuador llega con la necesidad de sumar luego de caer 1-0 como local frente a Cruzeiro en su debut. Esa urgencia lo obliga a buscar puntos fuera de casa, incluso en un escenario históricamente complejo, donde cada error puede pagarse caro.
El conjunto ecuatoriano cuenta entre sus filas con el experimentado Darío Benedetto, quien conoce a la perfección el mundo Boca y será una de las principales amenazas ofensivas. Además, el delantero uruguayo Sergio Núñez calentó la previa con declaraciones desafiantes: “Sabemos que es Boca, tampoco es el Milan… Sabemos que podemos ganar”, afirmó, dejando en claro la ambición de su equipo.
Con este panorama, el partido promete ser intenso y disputado. Boca buscará imponer su jerarquía y hacerse fuerte en casa, mientras que Barcelona intentará dar el golpe y recuperar terreno en el grupo. En juego no solo habrá tres puntos, sino también una porción importante del futuro en la competencia más prestigiosa del continente.