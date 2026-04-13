Canelada y Cobos presentaron un proyecto para declarar la emergencia vial en Tucumán: "las calles están detonadas"

"Si bien el grueso de las denuncias que nos llegaron son más bien de zona norte, esto no quiere decir que la zona sur esté mejor. Los baches de las calles 9 de Julio, Buenos Aires y Chacabuco, pasando la avenida Roca, directamente son cráteres", planteó Cobos. Por su parte, Canelada explicó que todos los casos que fueron reportados en la página ya se encuentran presentados para exigir su arreglo e invitó a los vecinos a seguir subiendo sus casos en la página. "Lo que nos dijeron de trabajar de la periferia al centro no se está viendo en este mapa. Por eso, seguimos invitando a los vecinos a que sumen sus casos, para poder perfeccionar esta herramienta, para que sea más completa".