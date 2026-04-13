Canelada y Cobos presentaron un proyecto para declarar la emergencia vial en Tucumán: "las calles están detonadas"

Resumen para apurados
- Canelada y Cobos presentaron hoy en San Miguel de Tucumán un proyecto de emergencia vial ante el deterioro extremo de las calles, basado en cientos de denuncias de ciudadanos.
- La iniciativa surge de 400 reportes en la web chaubache.com, que revelan que el 95% de los baches tienen meses de antigüedad y afectan mayormente a las zonas fuera del casco céntrico.
- La ordenanza busca obligar al municipio a presentar un plan con plazos y garantías de calidad. El avance del proyecto definirá la respuesta oficial al urgente reclamo vecinal.
Esta mañana, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto para declarar la emergencia vial en San Miguel de Tucumán. "Lo que estamos buscando es que el municipio resuelva el problema que tenemos para transitar por las calles. Basta ver las fotos que los vecinos nos enviaron a la página chaubache.com para saber que la ciudad está detonada", expresaron los ediles, quienes además presentaron un informe sobre los reclamos registrados en el sitio web, que ya fueron reportados para que sean arreglados.
Según expresaron, el proyecto de emergencia vial, como primera medida, busca que el municipio envíe al Concejo Deliberante un plan de emergencia donde establezca un diagnóstico del problema en la ciudad pero también explicíte qué acciones va a llevar a cabo para terminar con los baches, cómo va a establecer las prioridades en ese plan, cuánto dinero se va a invertir y bajo qué plazos concretos actuarán. El proyecto además señala que el municipio deberá presentar informes periódicos al Concejo Deliberante pero que también se utilicen todas las herramientas disponibles para avisar a los vecinos de la ciudad.
"Además, lo que estamos planteando en este proyecto es la necesidad de tener garantías sobre quiénes van a realizar estos arreglos. Porque en los últimos años hemos visto que hay algunos baches que sí se tapan, pero que un par de días después, otras una lluvia, el bache vuelve a aparecer. Por eso, tenemos prevista una cláusula de garantía", explicó Canelada.
Cobos, por su parte, señaló que toda la campaña desplegada en chaubache.com ha permitido que el problema de los baches sea reconocido por el municipio. "Esto, hasta hace algunos días, no parecía ser un problema para las autoridades municipales en sus discursos. Por eso han anunciado la implementación de la inteligencia artificial para detectar baches. En lo personal, creemos que no es necesario tener inteligencia artificial para ver los baches que los mismos vecinos pudieron fotografiar y mandarnos, pero bienvenido sea que el municipio tome este tema, porque la ciudad está detonada. Por eso, planteamos la emergencia vial".
Además del proyecto, los concejales presentaron un informe sobre los más de 400 baches relevados en chaubache.com. Explicaron que el 95% de los reportados tienen meses de antigüedad y que más del 50% tienen más de un año. Además, señalaron que el área más afectada es la que se encuentra fuera del radio céntrico. Más del 70% de las roturas de pavimento se encuentran fuera del casco céntrico. A su vez, explicaron que las calles con más denuncias son la México, la Coronel Suárez, la Italia y la Laprida.
"Si bien el grueso de las denuncias que nos llegaron son más bien de zona norte, esto no quiere decir que la zona sur esté mejor. Los baches de las calles 9 de Julio, Buenos Aires y Chacabuco, pasando la avenida Roca, directamente son cráteres", planteó Cobos. Por su parte, Canelada explicó que todos los casos que fueron reportados en la página ya se encuentran presentados para exigir su arreglo e invitó a los vecinos a seguir subiendo sus casos en la página. "Lo que nos dijeron de trabajar de la periferia al centro no se está viendo en este mapa. Por eso, seguimos invitando a los vecinos a que sumen sus casos, para poder perfeccionar esta herramienta, para que sea más completa".