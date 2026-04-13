Benedetto vuelve a la Bombonera: “No gritaría un gol, pero quiero ganar”

El regreso de Darío Benedetto a la Bombonera promete ser uno de los grandes focos de la jornada de Copa Libertadores. Esta vez, el delantero volverá al estadio que tantas veces lo tuvo como protagonista, pero vistiendo la camiseta de Barcelona de Ecuador, en un cruce atravesado por la emoción y la tensión. “Siempre va a ser especial jugar contra Boca”, reconoció el “Pipa”, quien dejó una huella importante en el club con 71 goles y seis títulos.