Moreno Martins apuntó contra el DT de Bolivia tras la eliminación del Repechaje: “Los goles fueron para vos”

El delantero, que había salido del retiro con el objetivo de disputar la Copa del Mundo, no fue convocado por el DT, quien justificó su decisión en la falta de club del jugador en ese momento. Sin embargo, este domingo Moreno Martins volvió a la actividad con Oriente Petrolero y fue determinante: marcó un doblete en la victoria 2-1 ante GV San José.