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Moreno Martins apuntó contra el DT de Bolivia tras la eliminación del Repechaje: “Los goles fueron para vos”

El histórico goleador de Bolivia fue figura con un doblete y lanzó duras críticas al entrenador por no convocarlo al Repechaje. “Toda la culpa es de él”, disparó.

Marcelo Moreno Martins, delantero de Bolivia. Marcelo Moreno Martins, delantero de Bolivia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marcelo Moreno Martins culpó al DT Óscar Villegas por la eliminación de Bolivia del Repechaje mundialista tras no ser convocado, cuestionando su decisión tras anotar un doblete.
  • El atacante salió del retiro para jugar el Mundial, pero el técnico lo excluyó por inactividad. Martins reapareció con goles en su club y criticó duramente la falta de jerarquía.
  • La disputa pública entre el ídolo boliviano y el entrenador genera inestabilidad. Tras la derrota ante Irak, estas críticas ponen bajo presión la continuidad de Óscar Villegas.
Resumen generado con IA

La eliminación de la Selección de Bolivia del Repechaje rumbo al Mundial sigue dejando secuelas. Esta vez, el que rompió el silencio fue Marcelo Moreno Martins, quien reapareció con todo y apuntó directamente contra el entrenador Óscar Villegas.

El delantero, que había salido del retiro con el objetivo de disputar la Copa del Mundo, no fue convocado por el DT, quien justificó su decisión en la falta de club del jugador en ese momento. Sin embargo, este domingo Moreno Martins volvió a la actividad con Oriente Petrolero y fue determinante: marcó un doblete en la victoria 2-1 ante GV San José.

Tras el partido, no se guardó nada. “Los dos goles fueron para Villegas, para vos papá”, lanzó con ironía. Y fue más allá: “Los goles son los que te dan la victoria y lo necesitó en el Repechaje”, indicó.

El máximo goleador histórico de la “Verde” también hizo hincapié en su trayectoria y en lo que, según él, merecía en este tramo de su carrera. “Como una leyenda del fútbol boliviano, una figura internacional, la oportunidad tras 17 años de selección la tenía que dar”, aseguró.

Pero la crítica más fuerte llegó al momento de analizar la eliminación. “Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí. Se equivocó, toda la culpa es de él porque teníamos que estar en el Mundial”, disparó, sin matices.

Incluso puso en duda la continuidad del entrenador tras el fracaso, luego de la caída ante Irak. “Hay que ver si lo echan”, agregó.

A los 38 años, Moreno Martins dejó en claro que su regreso no fue simbólico. Se preparó para competir, para aportar experiencia y goles. Pero, según su visión, el cuerpo técnico no lo valoró.

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