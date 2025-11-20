Secciones
Bolivia ya conoce a sus rivales en el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026

El sorteo realizado en Zúrich definió que la selección del altiplano debutará ante Surinam y, de avanzar, deberá medirse con Irak por un lugar en la Copa del Mundo.

Hace 2 Hs

La ilusión de Bolivia por volver a participar en un Mundial después de más de dos décadas entró en su tramo decisivo tras el sorteo del Repechaje Internacional llevado a cabo en la sede de la FIFA, en Zúrich. Allí quedaron delineados los cruces que otorgarán los dos últimos cupos para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta instancia, el primer desafío del seleccionado boliviano será Surinam, en un duelo correspondiente a semifinales y a partido único. Si logra superar ese compromiso, el equipo del altiplano deberá enfrentarse con Irak, país que accedió directamente a la final gracias a su ubicación en el ranking FIFA, lo que le evitó disputar la primera ronda del mini torneo.

El formato del repechaje tendrá estructura de eliminación directa con encuentros únicos en sedes preestablecidas en México: los estadios de Guadalajara y Monterrey. El calendario fijado por FIFA establece que la competencia se celebrará del 23 al 31 de marzo, con seis selecciones en disputa por los dos últimos boletos mundialistas.

Los representantes serán Bolivia por Sudamérica; Surinam y Jamaica por CONCACAF; Irak por Asia; República Democrática del Congo por África; y Nueva Caledonia en representación de Oceanía. En la etapa inicial se cruzarán los equipos peor ubicados en el ranking FIFA -Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia- cuyos ganadores avanzarán para enfrentar a Irak y Congo, las dos selecciones mejor posicionadas entre los participantes.

Cruces y camino hacia el Mundial

- Bolivia vs. Surinam: el ganador enfrentará a Irak por un boleto al Mundial.

- Nueva Caledonia vs. Jamaica: el que avance se medirá con República Democrática del Congo por el otro pasaje.

Todos los partidos serán a eliminación directa: el que pierde, se despide del sueño mundialista.

