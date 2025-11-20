Bolivia ya conoce a sus rivales en el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026

La ilusión de Bolivia por volver a participar en un Mundial después de más de dos décadas entró en su tramo decisivo tras el sorteo del Repechaje Internacional llevado a cabo en la sede de la FIFA, en Zúrich. Allí quedaron delineados los cruces que otorgarán los dos últimos cupos para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.