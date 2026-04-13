Festejó su cumpleaños, mató a uno de los invitados y se filmó confesando el hecho: "Era mi vida o la de él"

Resumen para apurados
- Damián Escalante mató a Jonatan Romero el domingo durante su cumpleaños en Resistencia, Chaco, tras una discusión; luego confesó el hecho en redes alegando legítima defensa.
- El conflicto comenzó cuando Romero habría acosado a la madre de Escalante. Tras ser expulsado, regresó y atacó al cumpleañero con un arma blanca, quien respondió con disparos.
- El atacante manifestó arrepentimiento y anunció que se entregará a la Justicia con su abogado. El caso reabre el debate sobre la justicia por mano propia y la legítima defensa.
Un joven quedó en el centro de un caso de extrema violencia ocurrido este fin de semana en Resistencia, Chaco, luego de matar a un amigo durante su propia fiesta de cumpleaños y publicar un video en redes sociales en el que confesó el hecho y dio su versión.
“Hola, mi nombre es Damián Escalante. Estoy acusado de un homicidio, desde el fondo del alma les pido disculpas a sus familiares. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía. Porque yo también tengo hijos”, expresó en la grabación.
El episodio se produjo cerca de las 6 del domingo en una vivienda ubicada sobre la avenida Chaco al 3200. Allí, un hombre de 30 años, identificado como Jonatan Romero, fue hallado con heridas de arma de fuego. Fue trasladado al hospital Perrando, donde falleció horas más tarde.
En el video, Escalante intentó reconstruir lo sucedido y rechazó versiones que circulaban. “Fue todo en un segundo. Salgo a desmentir las cosas que se están diciendo. Quiero explicar un poco. Yo festejé mi cumpleaños. Pero es mentira que llegué a los tiros. Nunca en mi vida tiré tiros, siempre me manejé con perfil bajo”, sostuvo.
Según su relato, el conflicto se originó a partir de una discusión entre la víctima y su madre. “Escuché que (Romero) tuvo una discusión con mi mamá, escuché que ella le dijo que era un sarpado, que la quiso tocar. Por eso reaccioné, lo intenté sacar afuera y lo llevé para el portón”, contó.
Siempre de acuerdo con su versión, la situación escaló rápidamente. “Cayó al piso y se fue corriendo. Volvió y me clavó un puntazo en el brazo”, afirmó. En ese contexto, aseguró que actuó para defenderse: “Me pongo ciego, agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme”.
A pesar de ello, manifestó arrepentimiento por lo ocurrido. “Toda mi vida me voy a arrepentir. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima. Pero ahora estoy muy tranquilo”, dijo.
También relató que intentó escapar tras el hecho. “Quise escapar, estuve todo el día mal. Es un momento de mier... Mi vida cambió totalmente. Sé que nunca me van a perdonar. Me siento perdido, yo también voy a perder a mi hijo, pero quiero que se entienda que fue en defensa propia”, agregó.
En otro tramo del video, desvinculó a su pareja de lo sucedido, ante versiones que la señalaban en redes sociales. “Ella no tiene nada que ver. Yo me fui porque no soy un delincuente, no soy una mala persona. Nunca me pasó esto”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia. “Me voy a entregar para la investigación junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de los actos”, concluyó.