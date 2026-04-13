Festejó su cumpleaños, mató a uno de los invitados y se filmó confesando el hecho: "Era mi vida o la de él"

Siempre de acuerdo con su versión, la situación escaló rápidamente. “Cayó al piso y se fue corriendo. Volvió y me clavó un puntazo en el brazo”, afirmó. En ese contexto, aseguró que actuó para defenderse: “Me pongo ciego, agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme”.