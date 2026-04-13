¿Qué opciones tiene Scaloni para reemplazar al "Cuti" Romero en la defensa de Argentina?

Resumen para apurados
- Scaloni busca sustituto para Cristian Romero en la defensa argentina por una lesión ligamentaria, de cara al debut en el Mundial 2026 frente a Argelia el próximo 16 de junio.
- Romero padece una lesión de ligamentos con dos meses de baja. Leonardo Balerdi surge como reemplazo natural, mientras Senesi y Medina disputan un lugar ante la baja de Juan Foyth.
- Pese a su convocatoria, la inactividad de Romero obliga a reconfigurar la zaga titular. La decisión final será clave para garantizar solidez defensiva en el inicio de la Copa del Mundo.
La lesión de Cristian Romero encendió una alarma en la planificación de Lionel Scaloni. El defensor padece una afección en el ligamento lateral de su pierna derecha y tendrá entre seis y ocho semanas de recuperación, lo que lo deja al límite para el debut del Mundial 2026, el 16 de junio ante Argelia.
Aunque el “Cuti” será incluido en la lista de 26 convocados, su falta de ritmo abre un abanico de alternativas en la defensa, donde el cuerpo técnico ya analiza variantes concretas.
El principal nombre que emerge es el de Leonardo Balerdi. El zaguero aparece como el reemplazo más natural, no solo por características, sino también por contexto: es el único central diestro disponible en la consideración actual, junto a Nicolás Otamendi. La inactividad de Romero lo posiciona incluso como candidato a meterse entre los titulares desde el arranque del torneo.
Por detrás, hay una disputa clara por completar la nómina de centrales. Marcos Senesi parte con una leve ventaja. El defensor del Bournemouth llega con continuidad (33 partidos en la temporada) y fue titular en el último amistoso frente a Mauritania, señales que lo ubican bien en la carrera.
Sin embargo, Facundo Medina no se queda atrás. Su mayor fortaleza es la polifuncionalidad: puede desempeñarse tanto como segundo central como lateral izquierdo, un recurso clave en torneos cortos. Tras superar una lesión de tobillo, recuperó terreno en el Olympique de Marsella y vuelve a ser una alternativa firme.
El contexto general de la defensa también influye. Con la baja confirmada de Juan Foyth por una rotura del tendón de Aquiles, la estructura parece tener cuatro nombres fijos: Otamendi, Lisandro Martínez, Balerdi y el propio Romero, que llegará entre algodones.