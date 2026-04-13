Final de película: Estudiantes cayó frente a Salta Basket en tiempo suplementario y se despidió de la Liga Argentina
En un quinto juego dramático que se definió por la mínima, la "Cebra" llevó al límite a uno de los candidatos y cerró una temporada histórica que consolidó su identidad bajo el mando de Fabrizio Esposito.
Resumen para apurados
- Estudiantes de Tucumán cayó 75-74 ante Salta Basket en el estadio Delmi durante el quinto juego de la serie, quedando eliminado de la Liga Argentina en un final agónico.
- El equipo tucumano, liderado por Joe Hampton, dominó la primera mitad pero fue superado en tiempo suplementario tras un desarrollo de alta intensidad y paridad táctica.
- Pese a la derrota, el ciclo del joven técnico Fabrizio Esposito consolida una identidad competitiva y bases sólidas para el futuro crecimiento del básquet en la institución.
El cierre de la serie entre Salta Basket y Estudiantes tuvo todos los condimentos de una definición memorable. En el quinto y decisivo juego disputado en el Delmi, los "Infernales" se impusieron por un agónico 75-74 en tiempo suplementario y avanzaron de fase en la Liga Argentina. Sin embargo, más allá del resultado, la serie dejó en evidencia el crecimiento, la identidad y el carácter del equipo tucumano, que firmó una de sus mejores temporadas de los últimos años.
La "Cebra" estuvo a la altura de un cruce de máxima exigencia. Dominó largos pasajes del encuentro decisivo y llegó a sacar ocho puntos de ventaja al término del primer tiempo (48-40), apoyado en una sólida tarea colectiva y en el desequilibrio de Joe Hampton, la figura indiscutida de Estudiantes. El extranjero fue determinante, imponiendo su presencia en la zona pintada y liderando la ofensiva con autoridad.
Pero en el complemento, Salta Basket reaccionó impulsado por su gente y logró emparejar el trámite. El desarrollo se volvió friccionado, intenso y de alta tensión, tal como había sido toda la serie. Estudiantes resistió, compitió y llevó el partido al límite hasta forzar el suplementario tras igualar en 71. En ese contexto de desgaste extremo, los detalles inclinaron la balanza a favor del local, que encontró en la última posesión la ventaja mínima para cerrar la historia.
La eliminación no opaca el recorrido de la “Cebra”. El conjunto dirigido por Fabrizio Esposito, de apenas 25 años, construyó una campaña que superó las expectativas y consolidó una identidad de juego clara, con la defensa como bandera. Formado en el club, Esposito asumió el desafío de conducir al equipo en una temporada exigente y respondió con trabajo, convicción y un marcado sentido de pertenencia.
Bajo su conducción, Estudiantes se hizo fuerte como local, logró meterse en la reclasificación y llevó a uno de los candidatos al límite de un quinto partido. Su propuesta, basada en la intensidad y el compromiso colectivo, fue el pilar de un equipo que nunca negoció la entrega. “Sabíamos que no había margen de error”, había expresado el entrenador durante la serie, reflejando la mentalidad con la que afrontaron cada juego.
En ese contexto, la figura de Hampton sobresalió con luz propia. Más allá de sus números en la planilla, el estadounidense se ganó rápidamente un lugar en el corazón de la hinchada. Con un español todavía en construcción, logró generar un vínculo genuino con la gente a partir de gestos y compromiso. Partido a partido, su actitud lo convirtió en un referente natural dentro del vestuario.
El final de la serie dejó una imagen que resume ese lazo: Hampton compartiendo tiempo con los simpatizantes que invadieron el rectángulo de juego para saludarlo y agradecerle. Un reconocimiento que trasciende lo deportivo y que habla del impacto que tuvo en pocos meses en la institución de calle Monteagudo.
Estudiantes no logró avanzar, pero dejó una marca. La temporada confirmó el crecimiento de un proyecto que apuesta a la juventud y al trabajo sostenido. Con un entrenador que representa la identidad del club y un plantel que supo competir de igual a igual en los momentos decisivos, la “Cebra” no cierra una etapa: abre una nueva, con bases sólidas y mucha proyección.