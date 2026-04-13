Final de película: Estudiantes cayó frente a Salta Basket en tiempo suplementario y se despidió de la Liga Argentina

El cierre de la serie entre Salta Basket y Estudiantes tuvo todos los condimentos de una definición memorable. En el quinto y decisivo juego disputado en el Delmi, los "Infernales" se impusieron por un agónico 75-74 en tiempo suplementario y avanzaron de fase en la Liga Argentina. Sin embargo, más allá del resultado, la serie dejó en evidencia el crecimiento, la identidad y el carácter del equipo tucumano, que firmó una de sus mejores temporadas de los últimos años.