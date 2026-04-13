Industria química: cayeron la producción y las ventas internas en febrero

Resumen para apurados
- La industria química argentina registró en febrero de 2026 una caída del 5% en producción y 20% en ventas internas por paradas de plantas y baja demanda, informó la CIQyP.
- Pese a la baja local, las exportaciones saltaron un 29% interanual. El sector PyME lideró el crecimiento externo, logrando reducir el déficit comercial sectorial en un 53%.
- La resiliencia exportadora compensa la fragilidad del consumo interno. La cámara sectorial advierte que la reactivación nacional será clave para sostener la actividad durante el año.
La actividad de la industria química y petroquímica mostró en febrero de 2026 un desempeño dispar, con caídas en la producción y las ventas en el mercado interno, pero con una marcada recuperación en las exportaciones, según el informe mensual de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp).
Respecto de la producción, se registró una disminución del 5% respecto de enero, impulsado por todos los sectores salvo finales termoplásticos, argumentado por paradas de plantas programadas y poca demanda.
En la comparación interanual, la contracción fue del 10%, mientras que el acumulado del primer bimestre mostró una suba del 7%.
La reseña de la Cámara detalló que las ventas locales cayeron un 20% en términos mensuales y un 17% frente a febrero de 2025, con un acumulado anual que también se ubicó en terreno negativo (-5%). Esto reflejó una demanda aún debilitada en diversos rubros, además de la menor cantidad de días hábiles durante el mes y la estacionalidad del negocio.
De acuerdo con el informe de la Ciqyp, en contraste, el desempeño exportador marcó un punto de inflexión positivo. Si bien hubo una leve baja mensual del 1%, las exportaciones mostraron un crecimiento significativo del 29% interanual y del 25% en el acumulado. Esto fue impulsado por mayores colocaciones en mercados externos y operaciones puntuales que dinamizaron los volúmenes.
En el apartado sobre las pequeñas y medianas industrias química (Pymiq), se evidenció un desempeño destacado en el frente externo. La producción registró una leve suba mensual del 1%, acompañada por un incremento interanual del 6%, aunque con una leve caída en el acumulado (-1%).
En el mercado local, las ventas disminuyeron un 2% frente a enero y un 3% en la comparación interanual, mientras que el acumulado mostró una mejora del 4%.
En cuanto a las exportaciones, el segmento evidenció un desempeño destacado: se mantuvieron estables en febrero con respecto a enero 2026, pero crecieron un 49% interanualmente y un 34% en el acumulado, consolidando su aporte al perfil exportador del sector.
Durante febrero de 2026, las importaciones del sector -en dólares- tuvieron una variación interanual negativa del 10,85%; mientras que esa misma variación, en el caso de las exportaciones en dólares resultaron positivas en un 27,12%. Como consecuencia de estas variaciones el déficit de balanza comercial de febrero se redujo en un 53% en términos interanuales.
Por su parte, la capacidad instalada de las industrias mostro niveles del 61% para los productos básicos e intermedios y 88% para los productos petroquímicos, debido a demandas heterogéneas e ingreso de insumos importados.
En conclusión, las ventas totales del sector en general, que incluye a las Pymiq (mercado local + exportaciones) de los productos informados por las empresas participantes del informe, durante febrero de 2026, fueron de U$S233 millones, acumulando un total de U$S511 millones en el primer bimestre del año.
“Los datos de febrero demuestran la resiliencia del sector químico-petroquímico con exportaciones creciendo y una demanda interna que aún no muestra signos de recuperación. Se espera que con el correr del año se pueda recuperar el mercado interno, que es clave para mantener la actividad del sector”, destacó Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (Ciqyp).