Jubilados de PAMI: instructivo para conseguir medicamentos y anteojos gratuitos

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (más conocido como PAMI) dispone de diversos programas diseñados para asegurar el acceso a servicios básicos de salud. Estos esquemas asistenciales permiten que los beneficiarios mantengan sus tratamientos médicos sin interrupciones, garantizando una cobertura integral en áreas críticas del cuidado sanitario.