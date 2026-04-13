Jubilados de PAMI: instructivo para conseguir medicamentos y anteojos gratuitos

Resumen para apurados
- PAMI ofrece medicamentos y anteojos gratuitos para jubilados y pensionados mediante programas de asistencia social, con el fin de garantizar el acceso a tratamientos esenciales.
- Los beneficiarios acceden al subsidio cumpliendo requisitos de ingresos, propiedad única y vehículos de cierta antigüedad. Incluye fármacos oncológicos, de diabetes y salud visual.
- Estas medidas protegen a sectores vulnerables en la crisis, asegurando la continuidad de tratamientos críticos y reduciendo el impacto del gasto de bolsillo en salud del afiliado.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (más conocido como PAMI) dispone de diversos programas diseñados para asegurar el acceso a servicios básicos de salud. Estos esquemas asistenciales permiten que los beneficiarios mantengan sus tratamientos médicos sin interrupciones, garantizando una cobertura integral en áreas críticas del cuidado sanitario.
Los afiliados obtienen de forma gratuita medicamentos esenciales y tratamientos específicos mediante un subsidio social enfocado en quienes carecen de recursos para costear los fármacos. Asimismo, el organismo financia sin cargo un par de anteojos por año para cada beneficiario, facilitando el acceso a la salud visual de manera directa y sencilla.
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
- Nivel de ingresos: Los ingresos netos deben ser inferiores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Si en el hogar reside un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se extiende a 3 haberes mínimos.
- Exclusividad del servicio: No se debe contar con una cobertura de medicina prepaga activa de forma simultánea a la afiliación en el Instituto.
- Patrimonio inmobiliario: El solicitante no puede ser titular de más de un inmueble.
- Bienes de lujo: Se restringe la posesión de embarcaciones o aeronaves de alta gama.
- Antigüedad vehicular: No se debe poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. No obstante, si un conviviente posee el CUD, se permite la titularidad de hasta un rodado que esté dentro de ese rango de años.
- Activos financieros: El titular no debe poseer activos societarios que reflejen una capacidad económica plena.