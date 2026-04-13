Plan Canje de televisores: una marca permite ahorrar hasta el 40% en TVs de hasta 85 pulgadas

De qué se trata el plan canje para renovar tu televisor

El mecanismo dispuesto por Samsung consiste en un proceso de compra digital mediante su tienda oficial, donde los interesados seleccionan el modelo deseado y declaran el equipo usado para la entrega. Para que el televisor sea aceptado, debe cumplir con requisitos técnicos específicos, como encender y apagar de forma correcta. A partir de esta evaluación, la empresa determina un valor económico basado en el modelo y el estado general del dispositivo, el cual funciona como un crédito a favor del comprador.