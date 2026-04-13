Entre tantas formaciones distintas, San Martín mostró en Santiago el dibujo que mejor le sienta

A veces, un cambio de sistema no altera tanto por los nombres que pone en cancha, sino por el lugar desde el que les permite rendir. Eso fue lo que ocurrió con San Martín en Santiago del Estero. La línea de tres que eligió Andrés Yllana para enfrentar a Güemes no debe leerse como una reacción conservadora, ni tampoco como un simple volantazo táctico. Fue, más bien, la consecuencia de una búsqueda que venía abierta desde hace varias fechas y que, por fin, encontró una forma bastante convincente. El 2 a 0 dejó algo más importante que el resultado: dejó la sensación de que el equipo encontró una estructura que lo acomodó mejor.