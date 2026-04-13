Precios Volkswagen 2026: estos son los modelos que no aumentaron en abril

Dentro del rubro de utilitarios, la Amarok exhibe los montos más elevados del mercado, especialmente en sus versiones Black Style y Hero que superan la línea de los $104 millones. La variante de lujo de este modelo alcanza una cotización de $105.156.800 según los datos vigentes. En paralelo, los modelos Tiguan y Taos oscilan entre los $50 y los $88 millones de acuerdo con el nivel de equipamiento seleccionado.