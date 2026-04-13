Precios Volkswagen 2026: estos son los modelos que no aumentaron en abril

Resumen para apurados
- Volkswagen Argentina decidió no aumentar los precios de sus vehículos en abril de 2026, manteniendo las listas oficiales sin cambios por segundo mes consecutivo en todo el país.
- Los valores vigentes van desde $36,7 millones para el VW Tera hasta $105,1 millones para la Amarok. La decisión consolida una tendencia de estabilidad iniciada el mes anterior.
- La iniciativa busca sostener el volumen de ventas y ganar competitividad en un mercado donde los 0km de alta gama ya superan la barrera de los $100 millones de pesos argentinos.
Volkswagen optó por conservar los valores de sus vehículos durante el mes de abril de 2026. Esta decisión marca el segundo mes consecutivo sin incrementos en las listas oficiales de la compañía.
Los precios actuales comienzan ligeramente por encima de los $36 millones para el modelo de entrada de gama. Por otro lado, las variantes con mayor equipamiento rompen el techo de los $100 millones en el mercado nacional.
Precios de un 0km de Volkswagen en Argentina
La nómina actualizada de la compañía detalla los valores para cada variante, donde el VW Tera Trend parte desde $36.755.250 y el Polo Track se ubica en $37.567.500. En el segmento de compactos y medianos, el Virtus inicial presenta un costo de $45.645.750 dentro del registro oficial de abril. Asimismo, el catálogo incluye diversas opciones de SUVs y vehículos de carga con un abanico de precios extenso.
Dentro del rubro de utilitarios, la Amarok exhibe los montos más elevados del mercado, especialmente en sus versiones Black Style y Hero que superan la línea de los $104 millones. La variante de lujo de este modelo alcanza una cotización de $105.156.800 según los datos vigentes. En paralelo, los modelos Tiguan y Taos oscilan entre los $50 y los $88 millones de acuerdo con el nivel de equipamiento seleccionado.
- T-Cross: oscila entre $50.766.550 y $65.330.350, mientras la Nivus inicia en $43.554.600. Estos valores integran la lista oficial de Volkswagen para Argentina, la cual no presenta variaciones durante el mes de abril.
- Polo Track: En el segmento compacto, el Polo Track cuesta $37.567.500 y el Highline sobrepasa los $47 millones, mientras que el modelo Tera parte desde $36.755.250. Las agencias ya operan con estos precios vigentes para su gama de urbanos, SUVs y camionetas.
- Amarok: Lidera los montos con la versión Black Style a $105.156.800, mientras las opciones V6 y AT fluctúan entre $83.798.950 y $104.830.350. Debido a la alta demanda, la disponibilidad en concesionarios es limitada y el valor final depende de opcionales.
- Tiguan: En SUVs medianos, se ofrece entre $84.320.800 y $88.748.800, y la Taos desde $57.511.950 hasta $66.319.150. Por otro lado, el Vento GLI cotiza en $77.818.800 y la Saveiro arranca en $43.098.250, variando según motorización y equipo.