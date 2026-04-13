San Martín y una jugada de otro partido: ¿cuántos toques hubo en el gol que se volvió tendencia?

La maniobra nació en la mitad de la cancha, con Santiago Briñone como punto de partida. Desde allí, la pelota pasó por Tiago Peñalba, siguió en Nicolás Ferreyra, después en Guillermo Rodríguez y más tarde en Lucas Diarte. Luego intervino Luciano Ferreyra, que abrió el juego para Benjamín Borasi; el atacante descargó con Kevin López, que entendió todo y devolvió justo a tiempo para que otra vez Ferreyra quedara de frente al arco. El cierre estuvo a la altura de la construcción. Ferreyra apareció dentro del área y sacó un remate cruzado que dejó sin chances al arquero.