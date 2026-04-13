San Martín y una jugada de otro partido: ¿cuántos toques hubo en el gol que se volvió tendencia?

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán venció 2-0 a Güemes en Santiago del Estero mediante un gol de Luciano Ferreyra que se volvió viral tras una secuencia de nueve pases precisos.
- La maniobra colectiva nació en el mediocampo e involucró a gran parte del equipo antes de la definición cruzada, destacándose por la limpieza y paciencia en la Primera Nacional.
- Este gol posicionó al equipo tucumano en la conversación nacional, exponiendo una identidad de juego asociada a la calidad técnica que trasciende los resultados del torneo.
San Martín no sólo se trajo tres puntos pesados desde Santiago del Estero: también dejó una jugada de esas que rompen la lógica de la categoría y se meten de lleno en la conversación futbolera. El segundo gol del 2 a 0 frente a Güemes se volvió viral en cuestión de horas y empezó a circular con fuerza en redes sociales, grupos de WhatsApp y cuentas dedicadas al fútbol argentino. No fue para menos: la acción combinó precisión, paciencia y una cadena de pases que terminó en una definición impecable de Luciano Ferreyra.
En tiempos en los que una buena jugada puede recorrer el país en segundos, San Martín se ganó un lugar inesperado en esa vidriera. El video del tanto empezó a multiplicarse por la calidad de la maniobra y por la limpieza de una secuencia que tuvo nueve toques consecutivos antes del remate final. Fue una acción colectiva que no sólo decoró el resultado, sino que además expuso una identidad.
"Deleite"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 12, 2026
Por este golazo del San MartÃn de TucumÃ¡n ante AtlÃ©tico GÃ¼emes. pic.twitter.com/P6w5c9Gpd9
La maniobra nació en la mitad de la cancha, con Santiago Briñone como punto de partida. Desde allí, la pelota pasó por Tiago Peñalba, siguió en Nicolás Ferreyra, después en Guillermo Rodríguez y más tarde en Lucas Diarte. Luego intervino Luciano Ferreyra, que abrió el juego para Benjamín Borasi; el atacante descargó con Kevin López, que entendió todo y devolvió justo a tiempo para que otra vez Ferreyra quedara de frente al arco. El cierre estuvo a la altura de la construcción. Ferreyra apareció dentro del área y sacó un remate cruzado que dejó sin chances al arquero.
La jugada de la que habla el fútbol argentino
Porque más allá del valor del triunfo, ese segundo tanto terminó dándole a San Martín una repercusión extra. En una fecha cargada de partidos, el “Santo” consiguió que buena parte del fútbol argentino posara la mirada sobre esa secuencia brillante de pases y definición.