Quién era Julio Ricardo, el periodista que marcó una época con su sobriedad para contar el fútbol

La muerte de Julio Ricardo López Batista dejó de luto al periodismo deportivo argentino y reabrió el recuerdo de una figura muy valorada por colegas, futbolistas e hinchas. Tenía 87 años y, detrás de esa voz reconocible de la radio y la televisión, había una forma muy particular de ejercer el oficio: con sobriedad, respeto por los protagonistas, cuidado en el lenguaje y una mirada que nunca necesitó gritar para hacerse escuchar. Su popularidad creció al lado de José María Muñoz en Radio Rivadavia, pero su recorrido fue mucho más amplio y profundo.