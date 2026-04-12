La insólita secuencia que frenó el buen comienzo de Atlético Tucumán frente a Tigre

“Nosotros nos acercamos a ver qué pasaba. Estaban diciendo que le estaba pegando la policía afuera a nuestra gente y obviamente que empezamos a hablar con seguridad para que hablen o puedan abrir la puerta”, explicó el volante. Las palabras de Tesuri dieron un indicio clave: el altercado real sucedía en los ingresos al estadio, y lo del alambrado era, en realidad, una señal de protesta por lo que ocurría en los portones de la calle Chile.