Turf: Holly volvió a brillar y Golden Warrior continúa de racha

La atención se centró, en primer término, en el clásico “Estrellas Tucumanas Junior”, donde Holly extendió su invicto con una actuación que rozó la perfección. En su tercera salida a la pista, la defensora del stud “Abuela Teté” volvió a imponer condiciones con autoridad, dejando en claro que su techo parece aún lejano. Con una diferencia contundente de siete cuerpos sobre Nurburgring, y marcando 1’14”3/5 para los 1.200 metros, la hija de Nicholas ofreció una exhibición de potencia y solvencia.