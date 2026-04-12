Turf: Holly volvió a brillar y Golden Warrior continúa de racha

Resumen para apurados
- La potranca Holly y el caballo Golden Warrior ganaron las pruebas centrales en el Hipódromo de Tucumán, consolidándose como los mejores exponentes del turf regional este domingo.
- Holly mantuvo su invicto por siete cuerpos en los 1.200 metros, mientras que Golden Warrior logró su tercera victoria consecutiva tras superar a Trendic Topic en un final ajustado.
- Tras su consagración local, Holly será trasladada a Buenos Aires para afrontar desafíos en pistas de mayor nivel, marcando un salto de calidad para la hípica tucumana actual.
No hubo lugar para las sorpresas en las pruebas jerárquicas del hipódromo tucumano, aunque sí para las confirmaciones: la potranca Holly y el experimentado Golden Warrior ratificaron que atraviesan un presente superlativo y que hoy por hoy son los mejores exponentes de la región en sus respectivas categorías.
La atención se centró, en primer término, en el clásico “Estrellas Tucumanas Junior”, donde Holly extendió su invicto con una actuación que rozó la perfección. En su tercera salida a la pista, la defensora del stud “Abuela Teté” volvió a imponer condiciones con autoridad, dejando en claro que su techo parece aún lejano. Con una diferencia contundente de siete cuerpos sobre Nurburgring, y marcando 1’14”3/5 para los 1.200 metros, la hija de Nicholas ofreció una exhibición de potencia y solvencia.
Fiel a su libreto, la zaina tomó la delantera apenas se abrieron los partidores y jamás permitió que sus rivales se acercaran con peligro. Dominó de principio a fin, regulando el ritmo y mostrando una notable facilidad para sostener la velocidad. Detrás suyo, los otros 11 potrillos que animaron la competencia, auspiciada por la Fundación Equina Argentina, solo pudieron resignarse a disputar los puestos secundarios.
La conducción de Francisco “Polito” Brito fue clave para administrar las energías de la potranca. “Ganó bárbaro. Desde la largada hizo todo fácil. Vino siempre cómoda y en la recta final la puse a correr de firme y arrancó con mucha fuerza. En los últimos 150 metros dejé de exigirla porque ya no era necesario”, explicó el jockey, evidenciando la confianza que transmite la pupila de Juan Sáez.
Con este triunfo, Holly no solo mantuvo su invicto, sino que además se despidió del ámbito local para afrontar un desafío mayor. La nieta materna de Hurricane Cat tendrá un breve descanso antes de emprender viaje hacia Buenos Aires, donde comenzará a competir en escenarios de mayor exigencia. “Tiene una calidad enorme. Puede correr adelante o en mitad del lote y se adapta bien. Incluso creo que rendirá en distancias más largas”, anticipó Brito, ilusionado con el futuro de la potranca.
En el especial “Antonio Zamora López”, reservado para los ejemplares adultos, Golden Warrior también ratificó su gran momento. El representante de la caballeriza “Rubio’s” consiguió su tercer triunfo consecutivo al imponerse por el pescuezo sobre el puntero Trendic Topic, en 1’33”2/5 para los 1.500 metros.
La carrera tuvo un desarrollo intenso, con Trendic Topic marcando el ritmo desde el inicio y sosteniendo una dura pulseada con Dipinto durante gran parte del recorrido. Sin embargo, en la recta final emergió la figura de Golden Warrior, que venía avanzando de menor a mayor. A falta de 200 metros parecía que su victoria sería cómoda, pero el puntero vendió cara su derrota, obligando al zaino entrenado por Daniel Ramos a sacar a relucir toda su guapeza para quebrar la resistencia.
Así, entre la contundencia de Holly y la valentía de Golden Warrior, el turf tucumano celebró a sus máximas figuras en una jornada de alto nivel competitivo, donde el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas.
Los resultados de las 11 competencias fueron:
PRIMERA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “MORO MÍO”
1° NOBLE MANI 56 Facundo Morán
2° DON CHIPION 56 Walter Marrades
3° SOY NICHOLAS 56 José Vizcarra
4° MI DADDY 56 Roberto Robledo
U° ELEGILO A EL 56 Héctor Suárez
Entrenador: José Gallego
Caballeriza: Los Molestos
El ganador es hijo de: Manipulator - Doña Valerosa
Tiempo: 1’22”1/5
Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos
SEGUNDA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “IRISARRI”
1° TIRO PERFECTO 56 Julián Bethencourt
2° FUMIKOMI 56 Roberto Robledo
3° BRISA EMPRESS 54 José Vizcarra
4° EXTERMINADOR RIDE 56 Lautaro Ponce
5° VECNER 56 Cristian Caram
6° MURO ATLANTICO 56 Walter Figueroa
U° NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
Entrenador: Luis Brito
Caballeriza: Camila
El ganador es hijo de: Touareg - Tina Key
Tiempo: 46”2/5
Ganada por: 11 cuerpos y 3/4 cuerpos
TERCERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “CRITIKOV”
1° GIULIE IS A BOMB 54 José Vizcarra
2° MIEL ESCONDIDA 52 Francisco Brito
3° ISLA BONITA 52 Lautaro Ponce
4° FLOWERING PEACH 52 Benjamín Ossan
5° J BE PEANUT 52 Carlos Schultheis
6° MISS EMPERATRIZ 58 Walter Figueroa
U° x GRAND LUCRE 58 Rubén Camos
(x): Sufrió una lesión en el palo de los 400 metros finales y no cruzó el disco.
Entrenador: Agustín Molbert
Caballeriza: Don Agustín
La ganadora es hija de: Hit It A Bomb - Fornarina Rye
Tiempo: 46”1/5
Ganada por: 7 cuerpos y 2 cuerpos
CUARTA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “SIR MELODY”
1° AIRE Y MAR 55 Francisco Brito
2° REXQUISITA 53 José Vizcarra
3° IMMANUEL 55 Julián Bethencourt
4° DUBAI JOY 55 Lautaro Ponce
5° PUERTO MAGNO 55 Roberto Robledo
6° PURPLE KING 55 Ángel Vai
7° LONG WAY DOWN 55 Héctor Suárez
8° TESTIGO FALSO 55 Rubén Camos
9° SEA ETTE 53 Walter Marrades
U° MANISALE 55 Pablo Alarcón
Entrenador: Mario Pinillo
Caballeriza: Los Tíos
El ganador es hijo de: Angiolo - Miramare
Tiempo: 47”4/5
Ganada por: pescuezo y 1 1/2 cuerpo
QUINTA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “TABACO MAN”
1° SEGUILA A FULL 57 José Vizcarra
2° STORM FORCE 56 Sergio Barrionuevo
3° CHECK DOUBLE 57 Walter Marrades
4° INVENTARIADA 57 Francisco Brito
5° AMIGUITO ECUATORIANO 56 Franklin Cáceres
6° BLESSED AGAIN 55 Ángel Villegas
U° MUNDO DANIEL 56 Cristian Caram
Entrenador: Miguel Sir
Caballeriza: Del Valle A.A.
La ganadora es hija de: Full Mast - Siegen
Tiempo: 1’22”4/5
Ganada por: 7 cuerpos y 3 cuerpos
SEXTA CARRERA
(1.300 metros-17 hs.)
PREMIO “JOHNNY QUEST”
1° MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
2° FUGITIVE BOONE 54 Sergio Barrionuevo
3° RADIO WAVES 54 José Vizcarra
4° SMOKING BLACK 54 Cristian Caram
5° GLORIOSO IRENEO 54 Benjamín Ossan
6° EMPEROR JACK 54 Walter Marrades
U° RAYWOOD 52 Ángel Vai
Entrenador: Alexis Jaime
Caballeriza: El Pili
El ganador es hijo de: Mastercraftsman - Miss Roberts Top
Tiempo: 1’23”1/5
Ganada por: 3 cuerpos y pescuezo
SÉPTIMA CARRERA
(1.200 metros)
CLÁSICO “ESTRELLAS TUCUMANAS JUNIORS”
1° HOLLY 53 Francisco Brito
2° NURBURGRING 55 Rubén Camos
3° ASPERO 55 José Vizcarra
4° SICINIUS 55 Walter Marrades
5° SAINT NICH 55 Facundo Morán
6° IMPERIAL GOLDEN 55 Sergio Barrionuevo
7° TRUMAN CAPOTE 55 Facundo Navarro
8° ROBERT HIT 55 Roberto Robledo
9° HUMOR SOLEADO 55 Franklin Cáceres
10° COOL ROMAN 55 Lautaro Ponce
11° PNEURUS 55 Pablo Alarcón
U° COSTELLO 55 Héctor Suárez
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Teté
La ganadora es hija de: Nicholas - Lula Mae
Tiempo: 1’14”3/5
Ganada por: 7 cuerpos y 1/2 cabeza
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “PROHIBITION”
1° STEP TO GLORY 54 Francisco Brito
2° MONTESQUIEU 54 José Vizcarra
3° ARASHI 56 Facundo Morán
4° FULL NOLAN 56 Héctor Suárez
5° EVROS TAMA 56 Rubén Camos
6° SELECT BOY 56 Sergio Barrionuevo
U° EL MOONWALK 56 Facundo Navarro
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Teté
El ganador es hijo de: Victor Security - Bum Bum
Tiempo: 1’28”3/5
Ganada por: 8 cuerpos y 2 cuerpos
NOVENA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “MAIDAAN”
1° PENKY SEA 56 Kevin Olivera
2° TALENTO EMBRUJADO 56 Ángel Vai
3° CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
4° HI BUNNI 56 Francisco Brito
5° ISLAND EXPRESS 54 Lautaro Ponce
6° Q SOÑADO 56 Benjamín Ossan
7° HIGH SONG 56 Pablo Alarcón
8° MUY CONFIABLE 56 Ángel Villegas
9° PICANTE SOY 56 Cristian Caram
U° x CHICA DE BLANCO 54 José Vizcarra
(X): Rodó a los pocos metros de la largada
Entrenador: Gastón Piquera
Caballeriza: Ojo Turco
El ganador es hijo de: Seahenge - Penky Nistel
Tiempo: 1’31”1/5
Ganada por: 7 cuerpos y 3 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.500 metros)
ESPECIAL “ANTONIO ZAMORA LÓPEZ”
1° GOLDEN WARRIOR 59 Walter Marrades
2° TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
3° SUFFOK 59 Facundo Morán
4° SHOW GOES ON 57 Francisco Brito
5° HE’S A ROCKSTAR 59 Roberto Robledo
6° MR. AIDAN 58 Sergio Barrionuevo
7° RUMOR DE FUEGO 56 Rubén Camos
8° ZINZAN BROOKE 58 Héctor Suárez
9° TWITCH HURRICANE 57 Cristian Caram
U° DIPINTO 56 Lautaro Ponce
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata
Tiempo: 1’33”2/5
Ganada por: pescuezo y 12 cuerpos
UNDÉCIMA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “SUFFOK”
1° PIU RIMOUT 53 Francisco Brito
2° ISLA DE LAS ROSAS 53 Ángel Vai
3° EURO SPRING 55 Kevin Olivera
4° CORNELL 53 Carlos Schultheis
5° FURIOSO LIFE 53 Pablo Alarcón
6° EUFEMIO 55 Facundo Morán
7° DOMNA 55 José Vizcarra
8° MYSTICAL MAN 55 Rubén Camos
U° SOL POR NORMA 53 Sergio Barrionuevo
Entrenador: César Assad
Caballeriza: D’artagnan
La ganadora es hija de: Remote - Opium Ruler
Tiempo: 1’29”1/5
Ganada por: 8 cuerpos y 3/4 cuerpos