Secciones
DeportesMás deportes

Turf: Holly volvió a brillar y Golden Warrior continúa de racha

La potranca del stud "Abuela Teté" dominó de punta a punta la Carrera de las Estrellas y el zaino de la caballeriza "Rubio's" resolvió con carácter el exigente especial "Antonio Zamora López"

INVICTA. La potranca Holly, que fue conducida por Francisco “Polito” Brito, consiguió una contundente victoria en el clásico “Estrellas Tucumanas Junior”. INVICTA. La potranca Holly, que fue conducida por Francisco “Polito” Brito, consiguió una contundente victoria en el clásico “Estrellas Tucumanas Junior”.
Por Carlos Chirino Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • La potranca Holly y el caballo Golden Warrior ganaron las pruebas centrales en el Hipódromo de Tucumán, consolidándose como los mejores exponentes del turf regional este domingo.
  • Holly mantuvo su invicto por siete cuerpos en los 1.200 metros, mientras que Golden Warrior logró su tercera victoria consecutiva tras superar a Trendic Topic en un final ajustado.
  • Tras su consagración local, Holly será trasladada a Buenos Aires para afrontar desafíos en pistas de mayor nivel, marcando un salto de calidad para la hípica tucumana actual.
Resumen generado con IA

No hubo lugar para las sorpresas en las pruebas jerárquicas del hipódromo tucumano, aunque sí para las confirmaciones: la potranca Holly y el experimentado Golden Warrior ratificaron que atraviesan un presente superlativo y que hoy por hoy son los mejores exponentes de la región en sus respectivas categorías.

La atención se centró, en primer término, en el clásico “Estrellas Tucumanas Junior”, donde Holly extendió su invicto con una actuación que rozó la perfección. En su tercera salida a la pista, la defensora del stud “Abuela Teté” volvió a imponer condiciones con autoridad, dejando en claro que su techo parece aún lejano. Con una diferencia contundente de siete cuerpos sobre Nurburgring, y marcando 1’14”3/5 para los 1.200 metros, la hija de Nicholas ofreció una exhibición de potencia y solvencia.

Fiel a su libreto, la zaina tomó la delantera apenas se abrieron los partidores y jamás permitió que sus rivales se acercaran con peligro. Dominó de principio a fin, regulando el ritmo y mostrando una notable facilidad para sostener la velocidad. Detrás suyo, los otros 11 potrillos que animaron la competencia, auspiciada por la Fundación Equina Argentina, solo pudieron resignarse a disputar los puestos secundarios.

La conducción de Francisco “Polito” Brito fue clave para administrar las energías de la potranca. “Ganó bárbaro. Desde la largada hizo todo fácil. Vino siempre cómoda y en la recta final la puse a correr de firme y arrancó con mucha fuerza. En los últimos 150 metros dejé de exigirla porque ya no era necesario”, explicó el jockey, evidenciando la confianza que transmite la pupila de Juan Sáez.

Con este triunfo, Holly no solo mantuvo su invicto, sino que además se despidió del ámbito local para afrontar un desafío mayor. La nieta materna de Hurricane Cat tendrá un breve descanso antes de emprender viaje hacia Buenos Aires, donde comenzará a competir en escenarios de mayor exigencia. “Tiene una calidad enorme. Puede correr adelante o en mitad del lote y se adapta bien. Incluso creo que rendirá en distancias más largas”, anticipó Brito, ilusionado con el futuro de la potranca.

En el especial “Antonio Zamora López”, reservado para los ejemplares adultos, Golden Warrior también ratificó su gran momento. El representante de la caballeriza “Rubio’s” consiguió su tercer triunfo consecutivo al imponerse por el pescuezo sobre el puntero Trendic Topic, en 1’33”2/5 para los 1.500 metros.

PREMIACIÓN. La familia de Antonio Zamora López entregó trofeos al jinete, entrenador, propietario y peón de Golden Warrior, ganador del especial de 1.500 metros. PREMIACIÓN. La familia de Antonio Zamora López entregó trofeos al jinete, entrenador, propietario y peón de Golden Warrior, ganador del especial de 1.500 metros.

La carrera tuvo un desarrollo intenso, con Trendic Topic marcando el ritmo desde el inicio y sosteniendo una dura pulseada con Dipinto durante gran parte del recorrido. Sin embargo, en la recta final emergió la figura de Golden Warrior, que venía avanzando de menor a mayor. A falta de 200 metros parecía que su victoria sería cómoda, pero el puntero vendió cara su derrota, obligando al zaino entrenado por Daniel Ramos a sacar a relucir toda su guapeza para quebrar la resistencia.

Así, entre la contundencia de Holly y la valentía de Golden Warrior, el turf tucumano celebró a sus máximas figuras en una jornada de alto nivel competitivo, donde el espectáculo estuvo a la altura de las expectativas.

Los resultados de las 11 competencias fueron:

PRIMERA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “MORO MÍO”

1° NOBLE MANI          56             Facundo Morán

2° DON CHIPION          56             Walter Marrades

3° SOY NICHOLAS        56             José Vizcarra

4° MI DADDY              56             Roberto Robledo

U° ELEGILO A EL         56             Héctor Suárez

Entrenador: José Gallego

Caballeriza: Los Molestos

El ganador es hijo de: Manipulator - Doña Valerosa

Tiempo: 1’22”1/5

Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos


SEGUNDA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “IRISARRI”

1° TIRO PERFECTO      56             Julián Bethencourt

2° FUMIKOMI              56             Roberto Robledo

3° BRISA EMPRESS      54             José Vizcarra

4° EXTERMINADOR RIDE               56             Lautaro Ponce

5° VECNER 56             Cristian Caram

6° MURO ATLANTICO   56             Walter Figueroa

U° NACHO SUN PRIZE  56             Héctor Coronel

Entrenador: Luis Brito

Caballeriza: Camila

El ganador es hijo de: Touareg - Tina Key

Tiempo: 46”2/5

Ganada por: 11 cuerpos y 3/4 cuerpos


TERCERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “CRITIKOV”

1° GIULIE IS A BOMB   54             José Vizcarra

2° MIEL ESCONDIDA    52             Francisco Brito

3° ISLA BONITA           52             Lautaro Ponce

4° FLOWERING PEACH 52             Benjamín Ossan 

5° J BE PEANUT          52             Carlos Schultheis

6° MISS EMPERATRIZ   58             Walter Figueroa

U° x GRAND LUCRE     58             Rubén Camos

(x): Sufrió una lesión en el palo de los 400 metros finales y no cruzó el disco.

Entrenador: Agustín Molbert

Caballeriza: Don Agustín

La ganadora es hija de: Hit It A Bomb - Fornarina Rye

Tiempo: 46”1/5

Ganada por: 7 cuerpos y 2 cuerpos


CUARTA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “SIR MELODY”

1° AIRE Y MAR           55             Francisco Brito

2° REXQUISITA            53             José Vizcarra

3° IMMANUEL             55             Julián Bethencourt

4° DUBAI JOY             55             Lautaro Ponce

5° PUERTO MAGNO     55             Roberto Robledo

6° PURPLE KING          55             Ángel Vai

7° LONG WAY DOWN   55             Héctor Suárez

8° TESTIGO FALSO       55             Rubén Camos

9° SEA ETTE               53             Walter Marrades

U° MANISALE             55             Pablo Alarcón

Entrenador: Mario Pinillo

Caballeriza: Los Tíos

El ganador es hijo de: Angiolo - Miramare 

Tiempo: 47”4/5

Ganada por: pescuezo y 1 1/2 cuerpo


QUINTA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “TABACO MAN”

1° SEGUILA A FULL     57             José Vizcarra

2° STORM FORCE        56             Sergio Barrionuevo

3° CHECK DOUBLE      57             Walter Marrades

4° INVENTARIADA        57             Francisco Brito

5° AMIGUITO ECUATORIANO         56             Franklin Cáceres

6° BLESSED AGAIN      55             Ángel Villegas

U° MUNDO DANIEL      56             Cristian Caram

Entrenador: Miguel Sir

Caballeriza: Del Valle A.A.

La ganadora es hija de: Full Mast - Siegen 

Tiempo: 1’22”4/5

Ganada por: 7 cuerpos y 3 cuerpos


SEXTA CARRERA

(1.300 metros-17 hs.)

PREMIO “JOHNNY QUEST”

1° MASTER ROBERTS TOP            54             Julián Bethencourt

2° FUGITIVE BOONE     54             Sergio Barrionuevo

3° RADIO WAVES         54             José Vizcarra

4° SMOKING BLACK     54             Cristian Caram

5° GLORIOSO IRENEO   54             Benjamín Ossan

6° EMPEROR JACK      54             Walter Marrades

U° RAYWOOD             52             Ángel Vai

Entrenador: Alexis Jaime

Caballeriza: El Pili

El ganador es hijo de: Mastercraftsman - Miss Roberts Top

Tiempo: 1’23”1/5

Ganada por: 3 cuerpos y pescuezo


SÉPTIMA CARRERA

(1.200 metros) 

CLÁSICO “ESTRELLAS TUCUMANAS JUNIORS”

1° HOLLY   53             Francisco Brito 

2° NURBURGRING       55             Rubén Camos

3° ASPERO 55             José Vizcarra

4° SICINIUS 55             Walter Marrades

5° SAINT NICH            55             Facundo Morán

6° IMPERIAL GOLDEN   55             Sergio Barrionuevo

7° TRUMAN CAPOTE    55             Facundo Navarro

8° ROBERT HIT           55             Roberto Robledo

9° HUMOR SOLEADO   55             Franklin Cáceres

10° COOL ROMAN       55             Lautaro Ponce

11° PNEURUS             55             Pablo Alarcón

U° COSTELLO             55             Héctor Suárez

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Teté

La ganadora es hija de: Nicholas - Lula Mae

Tiempo: 1’14”3/5

Ganada por: 7 cuerpos y 1/2 cabeza


OCTAVA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “PROHIBITION”

1° STEP TO GLORY      54             Francisco Brito

2° MONTESQUIEU        54             José Vizcarra

3° ARASHI  56             Facundo Morán

4° FULL NOLAN          56             Héctor Suárez

5° EVROS TAMA          56             Rubén Camos

6° SELECT BOY           56             Sergio Barrionuevo

U° EL MOONWALK       56             Facundo Navarro

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Teté

El ganador es hijo de: Victor Security - Bum Bum

Tiempo: 1’28”3/5

Ganada por: 8 cuerpos y 2 cuerpos


NOVENA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “MAIDAAN”

1° PENKY SEA             56             Kevin Olivera

2° TALENTO EMBRUJADO             56             Ángel Vai

3° CENTELLA BIG PRIZE               56             Walter Figueroa

4° HI BUNNI                56             Francisco Brito

5° ISLAND EXPRESS     54             Lautaro Ponce

6° Q SOÑADO             56             Benjamín Ossan

7° HIGH SONG             56             Pablo Alarcón

8° MUY CONFIABLE     56             Ángel Villegas

9° PICANTE SOY          56             Cristian Caram

U° x CHICA DE BLANCO               54             José Vizcarra

(X): Rodó a los pocos metros de la largada

Entrenador: Gastón Piquera

Caballeriza: Ojo Turco

El ganador es hijo de: Seahenge - Penky Nistel 

Tiempo: 1’31”1/5

Ganada por: 7 cuerpos y 3 cuerpos


DÉCIMA CARRERA

(1.500 metros)

ESPECIAL “ANTONIO ZAMORA LÓPEZ”

1° GOLDEN WARRIOR  59             Walter Marrades

2° TRENDIC TOPIC       56             Facundo Navarro

3° SUFFOK 59             Facundo Morán

4° SHOW GOES ON      57             Francisco Brito

5° HE’S A ROCKSTAR   59             Roberto Robledo

6° MR. AIDAN             58             Sergio Barrionuevo

7° RUMOR DE FUEGO  56             Rubén Camos

8° ZINZAN BROOKE      58             Héctor Suárez

9° TWITCH HURRICANE                57             Cristian Caram

U° DIPINTO 56             Lautaro Ponce

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata 

Tiempo: 1’33”2/5

Ganada por: pescuezo y 12 cuerpos


UNDÉCIMA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “SUFFOK”

1° PIU RIMOUT            53             Francisco Brito

2° ISLA DE LAS ROSAS 53             Ángel Vai

3° EURO SPRING         55             Kevin Olivera

4° CORNELL               53             Carlos Schultheis

5° FURIOSO LIFE         53             Pablo Alarcón

6° EUFEMIO                55             Facundo Morán

7° DOMNA 55             José Vizcarra

8° MYSTICAL MAN      55             Rubén Camos

U° SOL POR NORMA    53             Sergio Barrionuevo

Entrenador: César Assad

Caballeriza: D’artagnan

La ganadora es hija de: Remote - Opium Ruler

Tiempo: 1’29”1/5

Ganada por: 8 cuerpos y 3/4 cuerpos

Temas TucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánHipódromo de TucumánFrancisco Brito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi
1

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito
2

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

Por qué la ruta 315 no da más
3

Por qué la ruta 315 no da más

A Milei no le alcanza sólo con la macro
4

A Milei no le alcanza sólo con la macro

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?
5

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema
6

Houston, tenemos un problema

Más Noticias
¿Por qué el partido entre Atlético Tucumán y Tigre estuvo parado por varios minutos?

¿Por qué el partido entre Atlético Tucumán y Tigre estuvo parado por varios minutos?

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El Camino del Perú, al límite: una nueva iniciativa privada busca aliviar el tránsito

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofía Martínez: la verdad detrás de la supuesta tensión por Leo Messi

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Cinco alimentos que podés comer en el desayuno en lugar de pan y son más saludables

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

Polémica en el Centro Prebisch por la obra en el acceso

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas y por qué preocupa el nivel naranja en el noreste?

Houston, tenemos un problema

Houston, tenemos un problema

A Milei no le alcanza sólo con la macro

A Milei no le alcanza sólo con la macro

Comentarios