“Fue el partido más vistoso”: Yllana destacó la propuesta de San Martín tras superar a Güemes

Uno de los ejes de su análisis estuvo en las variantes. Yllana explicó que los cambios no respondieron a un mal momento futbolístico, sino a una búsqueda puntual dentro del desarrollo del encuentro. “Muchas veces los cambios no se hacen porque el equipo esté jugando mal. Lo que queríamos era cambiar la energía. Tengo buenos jugadores en el banco y lo que intentamos es mantener el mismo dibujo, la misma idea y la misma forma de jugar”, señaló. “El equipo estaba jugando bien, haciendo un gran partido. Por eso, los que entran lo hacen con más vitalidad y ayudan a volver a tomar el control. Primero se dio lo que habíamos planteado y eso también es importante para sostener el rendimiento”.