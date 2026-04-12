Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este 12 de abril

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el sorteo 174 del Tuqui 10 este 12 de abril; el premio mayor quedó vacante al no registrarse ganadores con los diez números sorteados.
- Los números sorteados fueron del 01 al 21. Aunque el pozo principal no salió, el 'Seguro Sale' repartió más de $11 millones entre dos apostadores de San Miguel de Tucumán.
- El pozo acumulado para el próximo 19 de abril asciende a más de $98 millones. Se espera una participación récord debido al incremento de los montos y los premios especiales.
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 12 de abril el sorteo N° 174 del juego Tuqui 10, que nuevamente quedó vacante en su premio principal, incrementando la expectativa para la próxima jugada.
Los números del sorteo
En esta edición, los números sorteados fueron:
01 - 03 - 04 - 07 - 08 - 10 - 14 - 15 - 18 - 21
El premio mayor de $70.000.000 no registró ganadores, por lo que el pozo continúa acumulándose.
Seguro Sale: hubo ganadores en Tucumán
En la modalidad Seguro Sale, que premia a quienes logran 10 aciertos con bolilla extra, se repartieron $11.418.598,40 entre dos ganadores de San Miguel de Tucumán.
Además, se distribuyeron múltiples premios de $700.000 correspondientes a números de cartón, ampliando la cantidad de beneficiarios en esta edición.
Pozos millonarios en juego
El sorteo mantiene cifras importantes en sus principales categorías:
Pozo Millonario: $98.521.442,56
Seguro Sale: $8.775.828,48
Estos montos seguirán en juego en el próximo sorteo, generando gran expectativa entre los apostadores.
Próximo sorteo
El siguiente sorteo del Tuqui 10 se realizará el domingo 19 de abril de 2026, con cartón amarillo, y con un pozo acumulado que promete superar cifras récord.
Sorteo especial
En paralelo, el Sorteo Especial también entregó premios de $200.000, con cinco ganadores en esta edición.