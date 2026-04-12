Ni la condición de neutral frenó a los hinchas de San Martín, que convirtieron la previa en otra muestra de pertenencia

Ser “neutral” en los papeles no fue un impedimento para el hincha de San Martín. En la previa del duelo con Güemes, el Madre de Ciudades recibió otra postal conocida para el mundo “santo”: kilómetros de ruta, viajes armados a las apuradas y familias enteras decididas a estar cerca del equipo de Andrés Yllana, aunque tocara entrar sin camiseta ni colores a la vista. Desde distintos horarios, en auto, en moto o en colectivo, los simpatizantes fueron llegando a Santiago del Estero y encontraron en el Parque Aguirre una especie de punto de reunión, una antesala emocional para una tarde cargada de expectativa. Allí, entre mates, asado y charlas de cancha, la pasión tomó cuerpo mucho antes de que rodara la pelota.