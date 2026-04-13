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Cartas de lectores: Inmigrante portugués del siglo XX
Hace 4 Hs

Quisiera dar a conocer el destino de mi padre, don Juan Serafín Fortes, nacido un 12 de abril de 1901 en Altamira, Cabo Verde, Portugal. Fue el tercero de ocho hermanos, y tomó la decisión de emigrar  “buscando la libertad en cualquier parte del mundo”. Así llegó a estas benditas tierras de paz y libertad y recorrió todos sus territorios, a puro trabajo, hasta que se estableció en Tucumán, en la “Bomba ‘i Lules”. A 125 años, lo recuerdo como compañero del buen camino, junto a mi madre. Francisca del Carmen Véliz. Hoy sus restos descansan en el cementerio de Lules.

Oscar Orlando Fortes

San Isidro de Lules

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