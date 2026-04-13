Cartas de lectores: “Iluminados por... el odio”

Nicolás Kazanzew, héroe malvinero civil, único periodista que estuvo en las Malvinas durante todo el conflicto bélico y que dedicara su vida a la defensa de la gesta austral y a la denuncia del infame proceso de “desmalvinización” aún vigente, en la última edición de su pionero libro “Malvinas a sangre y fuego”, afirma, acerca de “Iluminados por el fuego”, de Tristán Bauer, (llegó a ser Ministro de Cultura de la Nación, 2013/15): “Esta película, con guión de Miguel Bonaso, basado en el libro del ex soldado Edgardo Esteban, se ha convertido en uno de los principales arietes de la desmalvinización”. Luego de una investigación que incluyó reportajes a los conscriptos que convivieron con Esteban en Puerto Argentino (ver testimonios de estos veteranos en: “Soldados de Malvinas desenmascaran a un cobarde impostor”, en YouTube), Kazanzew concluye que este nunca combatió, ya que, “víctima de pánico”, fue retirado de las trincheras y pasó la guerra en una casa kelper y, a través de sus ventanas, observaba a lo lejos cómo sus compañeros combatían y morían. Pero, a su regreso, Esteban (llegó a ser director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación de Cristina Kirchner, 2020) escribió un libro lleno de falsedades e infamias, de tal modo que pareciera que fueran estos y no los ingleses los verdaderos enemigos. Los funcionarios nacionales Esteban y Bauer y Bonaso, como dice Kazanzew, se muestran así más bien “iluminados por el odio”, odio al coraje y al heroísmo de sus compañeros, odio a su pueblo y a la Patria. Bajo la presidencia de Cristina Kirchner, este infundio cinematográfico fue exhibido oficialmente los 2 de abril en escuelas y secundarios de todo el país. Con semejantes “artistas argentinos”, qué necesidad tienen los invasores y usurpadores de preocuparse demasiado en cuidar sus intereses.