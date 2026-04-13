Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Iluminados por... el odio”
Hace 4 Hs

Nicolás Kazanzew, héroe malvinero civil, único periodista que estuvo en las Malvinas durante todo el conflicto bélico y que dedicara su vida a la defensa de la gesta austral y a la denuncia del infame proceso de “desmalvinización” aún vigente, en la última edición de su pionero libro “Malvinas a sangre y fuego”, afirma, acerca de “Iluminados por el fuego”, de Tristán Bauer, (llegó a ser Ministro de Cultura de la Nación, 2013/15): “Esta película, con guión de Miguel Bonaso, basado en el libro del ex soldado Edgardo Esteban, se ha convertido en uno de los principales arietes de la desmalvinización”. Luego de una investigación que incluyó reportajes a los conscriptos que convivieron con Esteban en Puerto Argentino (ver testimonios de estos veteranos en: “Soldados de Malvinas desenmascaran a un cobarde impostor”, en YouTube), Kazanzew concluye que este nunca combatió, ya que, “víctima de pánico”, fue retirado de las trincheras y pasó la guerra en una casa kelper y, a través de sus ventanas, observaba a lo lejos cómo sus compañeros combatían y morían. Pero, a su regreso, Esteban (llegó a ser director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación de Cristina Kirchner, 2020) escribió un libro lleno de falsedades e infamias, de tal modo que pareciera que fueran estos y no los ingleses los verdaderos enemigos. Los funcionarios nacionales Esteban y Bauer y Bonaso, como dice Kazanzew, se muestran así más bien “iluminados por el odio”, odio al coraje y al heroísmo de sus compañeros, odio a su pueblo y a la Patria. Bajo la presidencia de Cristina Kirchner, este infundio cinematográfico fue exhibido oficialmente los 2 de abril en escuelas y secundarios de todo el país. Con semejantes “artistas argentinos”, qué necesidad tienen los invasores y usurpadores de preocuparse demasiado en cuidar sus intereses.

Arturo Arroyo

Las Heras 673  - amarroyo@hotmail.com.ar

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El recuerdo de la Navidad en el espacio exterior: Apolo 8 confirma que Santa Claus existe
1

El recuerdo de la Navidad en el espacio exterior: Apolo 8 confirma que Santa Claus existe

Científicos logran un método de posicionamiento preciso en interiores utilizando un teléfono inteligente
2

Científicos logran un método de posicionamiento preciso en interiores utilizando un teléfono inteligente

Hay un aspecto que optimiza la actividad física y que no se tiene mucho en cuenta
3

Hay un aspecto que optimiza la actividad física y que no se tiene mucho en cuenta

El hundimiento del Titanic conmocionó no sólo el mar, también la mesa de los hogares
4

El hundimiento del Titanic conmocionó no sólo el mar, también la mesa de los hogares

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave
5

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte
6

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte

Más Noticias
De Calciopoli a Qatar: el espejo italiano y las sombras del fútbol argentino

De Calciopoli a Qatar: el espejo italiano y las sombras del fútbol argentino

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte

Una formación cada vez más buscada abre inscripciones en la UNT: de qué se trata y cómo sumarte

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave

Si tenés una caída antes de los 50, debés intervenir antes de que ocurra una lesión grave

Científicos del Conicet lograron avances en la investigación de la regeneración de tejidos

Científicos del Conicet lograron avances en la investigación de la regeneración de tejidos

¿Qué pasa con los animales de laboratorio cuando se termina la investigación?

¿Qué pasa con los animales de laboratorio cuando se termina la investigación?

Proyecto Salvación: de la gran pantalla sin escalas a las consolas de videojuego

Proyecto Salvación: de la gran pantalla sin escalas a las consolas de videojuego

Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

Para bajar la panza cervecera hay un aspecto clave que no se tiene muy cuenta

El lanzamiento de una nueva IA se paró por temor a que caiga en manos equivocadas

El lanzamiento de una nueva IA se paró por temor a que caiga en manos equivocadas

Comentarios