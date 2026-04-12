San Martín venció 2 a 0 a Güemes, dejó atrás los empates y se prendió con fuerza en los puestos de arriba de la Primera Nacional

El triunfo, además, tuvo un valor especial por el contexto. El equipo de Andrés Yllana necesitaba ganar para seguir prendido en los primeros puestos de la zona B y responder después de una semana positiva, marcada por la clasificación conseguida en Córdoba. Lo hizo con personalidad, con pasajes de buen fútbol y con una lectura táctica que terminó inclinando la balanza a su favor. En la previa, la elección de Yllana de apostar por una línea de cinco podía hacer pensar en un equipo con menos peso en la mitad de la cancha, más largo o con menos capacidad para manejar la pelota. Pero ocurrió todo lo contrario: el DT interpretó muy bien por dónde podía lastimar a Güemes y encontró respuestas en nombres que sostuvieron la estructura y le dieron vuelo futbolístico.