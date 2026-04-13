Cartas de lectores: La Luna y las dudas

Según nos mostraron ellos mismos, los estadouyninidenses ya fueron a la Luna. Amstrong, Collins y Aldrin eran los astronautas que en la nave espacial Apolo llegaron, plantaron una bandera, dejaron marcadas las huellas de sus calzadas, filmaron, se sacaron fotos, hicieron arrancar su móvil y regresaron felices y contentos a la tierra y se los declaró héroes mundiales. Después de un montón de años, se ve que no guardaron antecedentes y estudios de la experiencia anterior y empezaron todo de nuevo con las Artemis I y II. ¿O será que son ciertas las sospechas y afirmaciones que se dijeron del primer viaje? Hoy con la IA y las nuevas tecnologías nos pueden mostrar un nuevo filme que nos emociona. Sabemos y vemos que toda esta nueva película ya la vimos.