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Cartas de lectores: La Luna y las dudas
Hace 4 Hs

Según nos mostraron  ellos mismos, los estadouyninidenses ya fueron a la Luna. Amstrong, Collins y Aldrin eran los astronautas que en la nave espacial Apolo llegaron, plantaron una bandera, dejaron marcadas las huellas de sus calzadas, filmaron, se sacaron fotos, hicieron arrancar su móvil y regresaron felices y contentos a la tierra  y se los declaró héroes mundiales. Después de un montón de años,  se ve que no guardaron antecedentes y estudios  de la experiencia anterior y empezaron todo de nuevo con las Artemis I y II. ¿O será que son ciertas las sospechas y afirmaciones que se dijeron del primer viaje? Hoy con la IA y las nuevas tecnologías nos pueden mostrar un nuevo filme que nos emociona. Sabemos y vemos que toda esta nueva película ya la vimos.

Francisco Amable Díaz   

Franciscoamablediaz@gmail.com

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