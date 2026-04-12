La apuesta táctica de Andrés Yllana que marcó la diferencia en Santiago del Estero: así San Martín venció a Güemes

En el fútbol, la frase “equipo que gana no se toca” suele repetirse prácticamente como un dogma. Sin embargo, Andrés Yllana no parece tenerlo como uno de sus pilares. El entrenador “santo” propone otra mirada; más flexible, más analítica y, sobre todo, más moderna. La victoria de San Martín por 2 a 0 frente a Güemes en el Madre de Ciudades no sólo significó tres puntos valiosos en la lucha por los primeros puestos de la zona B de la Primera Nacional, sino también fue la confirmación de una idea. Yllana no se casa con un “11 de memoria”, sino con un plan. Y esta vez, el plan le dio la razón.