Miotti dejó su huella en Europa: try y clasificación a semifinales de la Challenge Cup con Montpellier

Resumen para apurados
- El rugbier Domingo Miotti anotó un try en la victoria de Montpellier 45-22 ante Connacht en Francia, logrando este domingo el pase a las semifinales de la Challenge Cup europea.
- Miotti fue figura en un duelo dominado por el equipo francés. En la jornada también marcaron los argentinos Sclavi y Bernasconi, aunque sus respectivos equipos quedaron eliminados.
- Montpellier enfrentará a Dragons, lo que asegura un argentino en la final de Bilbao el 22 de mayo. Miotti se consolida como pieza clave en la búsqueda de un título internacional.
Domingo Miotti volvió a dejar su sello en el rugby europeo y se metió en las semifinales de la Challenge Cup, la segunda competencia más importante del continente. El apertura tucumano fue una de las grandes figuras en la victoria de Montpellier Hérault Rugby por 45-22 ante Connacht, resultado que lo mantiene en la pelea por el título.
En un partido dominado por el conjunto francés, Miotti aportó un try clave que consolidó la superioridad de su equipo y confirmó su buen presente. Con confianza, protagonismo y peso en el juego ofensivo, el ex Puma se convirtió en una pieza determinante en la estructura de Montpellier, que atraviesa un momento sólido en el tramo decisivo del torneo.
El triunfo le permitió al equipo francés avanzar a semifinales, donde enfrentará a Dragons RFC, en un cruce que tendrá presencia argentina asegurada. Del otro lado estará Rodrigo Martínez, pilar del conjunto galés, que viene de conseguir una ajustada victoria por 35-32 frente a Zebre en otro de los duelos vibrantes de los cuartos de final.
De esta manera, el enfrentamiento entre Montpellier y Dragons garantiza al menos un argentino en la final del certamen, que se disputará el 22 de mayo en Bilbao, en la antesala de la definición de la Champions Cup.
Más allá del protagonismo de Miotti, la jornada también dejó actuaciones destacadas de otros argentinos, aunque con distinta suerte. Joel Sclavi apoyó un try para Stade Rochelais, pero su equipo cayó 41-24 ante Ulster y quedó eliminado. Algo similar ocurrió con Bautista Bernasconi, que también llegó al ingoal en la derrota de Benetton Rugby por 44-41 frente a Exeter.
En tanto, Justo Piccardo no fue convocado en el encuentro en el que Montpellier selló su clasificación, aunque forma parte del plantel que sigue en carrera.
El cuadro de semifinales se completa con el cruce entre Ulster Rugby y Exeter Chiefs, que definirá al otro finalista.
Para Miotti, el objetivo está claro: seguir creciendo en el rugby europeo y pelear por un título internacional. En un escenario cada vez más competitivo, el tucumano demuestra que está a la altura y que su influencia en Montpellier puede ser decisiva en la recta final del torneo.