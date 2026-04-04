Miotti fue titular en Montpellier y Gallo apoyó en el triunfo de Benetton: el sello tucumano en la Challenge Cup

Más allá del aporte tucumano, la presencia argentina se extiende a lo largo de todo el cuadro. En Inglaterra, Simón Benítez Cruz integra el plantel de Newcastle, que se medirá ante La Rochelle, donde juega el pilar de Los Pumas Joel Sclavi. En Francia, Juan Martín Scelzo será titular en Stade Francais frente a Dragons, equipo que contará con Rodrigo Martínez.