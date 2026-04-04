Miotti fue titular en Montpellier y Gallo apoyó en el triunfo de Benetton: el sello tucumano en la Challenge Cup

Resumen de nota
- Los tucumanos Domingo Miotti y Thomas Gallo destacaron este fin de semana en los octavos de final de la Challenge Cup europea con triunfos para Montpellier y Benetton respectivamente.
- Miotti fue titular en la goleada 53-13 ante Perpignan, mientras Gallo anotó un try clave en la victoria 38-35 frente a Cardiff, liderando una jornada con masiva presencia argentina.
- El desempeño de los rugbiers tucumanos consolida su rol en la elite europea y refuerza el crecimiento de los jugadores nacionales en competencias internacionales de alto nivel.
La Challenge Cup volvió a tener protagonismo tucumano en los octavos de final, con actuaciones de Domingo Miotti y Thomas Gallo, quienes dejaron su huella en una jornada con amplia participación argentina en Europa.
Miotti fue titular en Montpellier, que no dejó dudas y aplastó 53-13 a Perpignan en el derby francés. El apertura tucumano formó parte de un equipo dominante de principio a fin, que mostró contundencia para avanzar en la competencia. En ese mismo encuentro, Justo Piccardo también fue titular y marcó un try, mientras que Ignacio Ruiz y Joaquín Oviedo sumaron minutos para Perpignan.
Por su parte, Gallo también dijo presente en el marcador: apoyó un try en el ajustado triunfo de Benetton por 38-35 sobre Cardiff. El pilar tucumano fue parte de un equipo italiano que tuvo además a Bautista Bernasconi e Ignacio Mendy entre sus filas, en una victoria clave para seguir en carrera en el torneo.
Más allá del aporte tucumano, la presencia argentina se extiende a lo largo de todo el cuadro. En Inglaterra, Simón Benítez Cruz integra el plantel de Newcastle, que se medirá ante La Rochelle, donde juega el pilar de Los Pumas Joel Sclavi. En Francia, Juan Martín Scelzo será titular en Stade Francais frente a Dragons, equipo que contará con Rodrigo Martínez.
En Italia, Zebre también presentará una fuerte delegación nacional para enfrentar a Pau, con nombres como Gonzalo García, Bautista Stavile, Juan Pitinari y Martín Roger Farías.
Con Miotti y Gallo como estandartes, Tucumán vuelve a decir presente en el rugby europeo, en una competencia que sigue siendo escenario de crecimiento y consolidación para los jugadores argentinos.