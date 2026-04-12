Lo Celso reapareció tras su lesión y se mete otra vez en el radar de la Selección para el Mundial 2026

Resumen para apurados
- Giovani Lo Celso volvió a jugar con el Real Betis tras dos meses de lesión, posicionándose nuevamente como una pieza clave para Scaloni de cara al Mundial 2026.
- El volante rosarino superó una lesión en el muslo derecho que lo marginó 16 partidos. Su regreso ante Osasuna ocurre en un momento de incertidumbre física para otros referentes.
- Scaloni recupera a un nexo fundamental del mediocampo que se perdió Qatar 2022. Se espera que sume ritmo en los próximos amistosos para consolidar su lugar hacia el Mundial.
En un contexto cargado de incertidumbre por las molestias físicas de varios referentes, la vuelta de Giovani Lo Celso aparece como una bocanada de aire para la Selección. A diferencia de los casos recientes de Cristian Romero y Emiliano Martínez, el mediocampista rosarino dejó atrás su lesión y volvió a sumar minutos, justo cuando el Mundial 2026 empieza a asomar en el horizonte.
El regreso se concretó el 12 de abril, en el empate del Real Betis ante Osasuna por la fecha 31 de LaLiga. Lo Celso ingresó en la media hora final en lugar de Pablo Fornals, en lo que significó su primera participación oficial tras dos meses y medio de ausencia.
Su lesión había sido en el recto anterior del muslo derecho, un problema que lo marginó desde el 22 de enero, cuando disputó su último partido ante el PAOK por la Europa League. En ese período, el volante se perdió 16 encuentros y también quedó al margen de la última doble fecha FIFA, en la que Argentina enfrentó a Mauritania y Zambia.
Su retorno no pasó desapercibido en España. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, celebró su vuelta y destacó lo que el equipo recupera con su presencia: pausa, precisión y claridad en el juego. Incluso tras una larga inactividad, Lo Celso volvió a mostrar esas características que lo convierten en un futbolista diferencial.
Para Lionel Scaloni, la noticia es especialmente significativa. Desde el inicio de su ciclo, el DT lo consideró una pieza clave dentro del funcionamiento del equipo. Su capacidad para conectar líneas y darle ritmo al juego lo posiciona como uno de los nombres propios del mediocampo argentino.
Además, hay un componente emocional que atraviesa su presente. Lo Celso se perdió el Mundial de Qatar por lesión, una ausencia que todavía pesa. Por eso, tanto el cuerpo técnico como el propio jugador apuntan a que llegue en plenitud a esta nueva cita mundialista.
Si no surgen nuevos inconvenientes físicos, el rosarino será parte de la última convocatoria previa al Mundial, en la que Argentina disputará amistosos ante Honduras e Islandia. Será una instancia clave para que recupere ritmo y termine de consolidarse dentro del equipo.
Su vuelta se da en paralelo a la evolución de otros jugadores que también arrastran molestias, como Lautaro Martínez, en un escenario donde cada noticia médica impacta directamente en la planificación.
En ese mapa de incertidumbres, la recuperación de Lo Celso marca una diferencia. No resuelve todos los problemas, pero sí devuelve una pieza clave justo cuando más se la necesita. Y, a esta altura, eso no es un detalle menor.