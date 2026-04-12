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Estos son los pasatiempos que comparten las personas más inteligentes

Aquellos con el coeficiente intelectual más alto deciden destinar su tiempo libre a estas actividades.

Las personas más inteligentes deciden pasar el tiempo de esta manera. Las personas más inteligentes deciden pasar el tiempo de esta manera.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las personas con alto coeficiente intelectual suelen elegir pasatiempos como meditar, tocar instrumentos o aprender idiomas para potenciar su agudeza y capacidad cognitiva.
  • Investigaciones, como las de Harvard, demuestran que estas actividades alteran la estructura cerebral, mejorando la memoria, la materia gris y la conexión entre hemisferios.
  • Esta tendencia redefine el ocio como una inversión en salud mental. La ciencia valida que viajar o jugar videojuegos son herramientas clave para el desarrollo cognitivo futuro.
Resumen generado con IA

Jugar al ajedrez o resolver ejercicios de matemáticas o quizás escribir un ensayo, ¿cuáles serán los pasatiempos de las personas más inteligentes? Una lista específica puede revelar si formamos parte de ese grupo de intelectuales.

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Las personas con el coeficiente intelectual más alto manifiestan rasgos característicos que hacen identificarlas casi de inmediato. Así como su curiosidad infinita o su capacidad para resolver problemas, las personas inteligentes escogen pasatiempos que las destacan de los demás y que incrementan su agudeza mental.

¿Cuáles son los pasatiempos de las personas más inteligentes?

Lo que hacemos en nuestro tiempo libre también puede determinar rasgos de nuestra persona. Aunque los vacíos en la agenda son poco usuales en el mundo moderno, las personas más inteligentes logran liberar lugar para los momentos de dispersión pero que a la vez se vuelven enriquecedores para sus capacidades.

Así es que las personas más inteligentes eligen destinar su tiempo libre a incrementar su intelecto. Los rasgos son bastante disntiguibles y si estas características resuenan con las rutinas de tu vida diaria entonces quizás sos parte de ese grupo de intelectuales.

Meditación

Un estudio por ivestigadores de la Universidad de Harvard en 2011 demostró que la meditación mindfulness realmente altera la estructura del cerebro. Un periodo de aproximado de dos meses en los que los participantes practicaban la Reducción del Estrés Basada en Mindfulness (MBSR) mostró un aumento del grosor cortical en el hipocampo, (que tiene un gran impacto en el aprendizaje y la memoria).

Tocar un instrumento

Se dice que tomar un instrumento y aprender a tocarlo con constancia podría aumentar la conexión entre los dos hemisferios del cerebro. Esto es esencialmente el equivalente mental de un entrenamiento muscular, empleando casi todas las partes del cerebro que procesan la visión, el sonido, el movimiento y la memoria básicamente es como el día del que sales totalmente agotado del gimnasio.

Aprender un idioma

Expertos csostienen que aprender un nuevo idioma influye tanto en la toma de decisiones como en la agilidad mental, mejorando ambas. Se ha demostrado que las personas que saben hablar más de un idioma tienen mejor memoria, son capaces problemas de manera más eficaz, se concentran y escuchan más, además, realizan varias tareas a la vez con mayor eficacia.

Viajar

Las personas que eligen viajar en lugar de quedarse en casa cuando tienen tiempo libre son más inteligentes porque nada abre más la mente que viajar. Hacerlo por placer, es decir, viajar para conocer una nueva ciudad o país, sus costumbres, su gente, su cocina y su cultura, tiene un impacto enormemente positivo en la mente.

Jugar videojuegos

Aunque con frecuencia los medios de comunicación populares los tachan de “pérdida de tiempo para vagos”, los videojuegos pueden aumentar la materia gris del cerebro, tal como lo han demostrado diversos estudios. Incluso se les llama “ejercicios para el cerebro”, pero son más divertidos que los burpees.

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