Estos son los pasatiempos que comparten las personas más inteligentes

Un estudio por ivestigadores de la Universidad de Harvard en 2011 demostró que la meditación mindfulness realmente altera la estructura del cerebro. Un periodo de aproximado de dos meses en los que los participantes practicaban la Reducción del Estrés Basada en Mindfulness (MBSR) mostró un aumento del grosor cortical en el hipocampo, (que tiene un gran impacto en el aprendizaje y la memoria).