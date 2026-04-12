El rey emérito español Juan Carlos defiende su trayectoria

“Es un libro que relata una historia, una trayectoria personal, de una persona que desempeñó un papel fundamental en el retorno de la democracia” en España, explicó a AFP Luce Perrot, fundadora de Lire la Société, días antes de la entrega del galardón. “Este testimonio es fundamental para la historia política de Europa y de España”, añade, insistiendo en que el jurado, formado por una veintena de periodistas y editorialistas de los principales medios franceses, “juzga un libro” y no una persona.