El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) celebra 135 años del programa nacional de Tucuras y Langostas, una iniciativa histórica que posiciona a este organismo fitosanitario como líder internacional en el manejo de la plaga, una de las más desafiantes para la agricultura. Desde su creación el programa trabajó de manera sostenida para dar respuesta cada vez más eficaz a una problemática tan compleja como es la langosta para nuestro país y para la región.
La problemática dio origen a las acciones estatales de sanidad vegetal en la Argentina. La creación del programa nacional se remonta a 1891, año en el que se creó la Comisión Nacional de Lucha contra la Langosta, en un contexto en el que las invasiones de estos insectos generaban graves pérdidas económicas y afectaban la disponibilidad de alimentos. Desde entonces, la gestión de esta plaga se convirtió en una prioridad estratégica, dando lugar a uno de los programas fitosanitarios más antiguos del país y de este organismo.
A lo largo del tiempo, este sistema fue transformándose y profesionalizándose; incorporó avances científicos, nuevas tecnologías y enfoques de manejo cada vez más integrales. Esto permitió fortalecer la vigilancia, el manejo de la plaga, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar una red de trabajo público privada en todo el territorio nacional.
Hoy, el programa nacional de Tucuras y Langostas se basa sobre una gestión integral con foco en el manejo preventivo, que busca el trabajo en equipo y la estrategia regional para el manejo de la plaga. Con la experiencia que cuenta el programa y el liderazgo de la Argentina en la temática, el objetivo es potenciar la colaboración para obtener resultados más ambiciosos.
En este sentido la articulación con productores y la vinculación con los actores públicos, privados y organizaciones internacionales resulta fundamental. Este modelo permite anticipar escenarios, detectar focos tempranos y actuar de manera coordinada para reducir el impacto de la plaga.
Así, el Sistema de Alerta por Langostas se convirtió en una herramienta central, integrando información de campo, reportes territoriales y tecnologías de seguimiento que fortalecen la toma de decisiones en tiempo real.
El conocimiento acumulado durante más de un siglo posiciona a la Argentina como referente global en el manejo de langostas y tucuras. En el ámbito del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (Cosave), el país cumple un rol activo en la coordinación de estrategias conjuntas frente a una plaga de comportamiento transfronterizo y migratorio, promoviendo acciones articuladas entre los países de la región.
Se remarcan actualmente la cooperación a nivel continental a través del Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal (Gicsv), a nivel global mediante la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés -Food and Agriculture Organization-), o con programas nacionales de langostas de otras partes del mundo como la Comisión Australiana contra la Langosta.
Este liderazgo también se proyecta en espacios como el International Congress of Orthopterology 2026, donde la Argentina es protagonista en el intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y la innovación científica en el estudio y manejo de estas especies.
Detrás de este recorrido están los históricos “langosteros” que, con compromiso y vocación, sostuvieron el trabajo en territorio a lo largo de décadas. Su experiencia, muchas veces forjada en contextos adversos y en situaciones de emergencia, constituye el principal activo del Programa. A 135 años de su creación, el programa nacional de Tucuras y Langostas representa la capacidad de adaptarse, innovar y construir conocimiento colectivo para proteger la producción agropecuaria.