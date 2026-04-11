El programa nacional de Tucuras y Langostas del Senasa cumple 135 años

La problemática dio origen a las acciones estatales de sanidad vegetal en la Argentina. La creación del programa nacional se remonta a 1891, año en el que se creó la Comisión Nacional de Lucha contra la Langosta, en un contexto en el que las invasiones de estos insectos generaban graves pérdidas económicas y afectaban la disponibilidad de alimentos. Desde entonces, la gestión de esta plaga se convirtió en una prioridad estratégica, dando lugar a uno de los programas fitosanitarios más antiguos del país y de este organismo.