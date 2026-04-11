Los granos vivieron un verano térmicamente favorable, con menor estrés que el año pasado

Respecto de la radiación solar, se observó una tendencia decreciente a lo largo del ciclo. Durante diciembre y durante enero predominó una alta variabilidad, alternando días con buena disponibilidad de energía para la fotosíntesis con otros más limitados por nubosidad. Durante febrero, la radiación comenzó a verse más afectada, con mayor frecuencia de días nublados, lo que coincidió con etapas críticas de los cultivos. En marzo, la situación se volvió claramente limitante: la persistencia de nubosidad y lluvias redujo significativamente la radiación, pudiendo afectar la fotosíntesis, favoreciendo además la ocurrencia de algunas limitantes sanitarias en los cultivos.