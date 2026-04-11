Apronor, duro contra el Gobierno nacional y contra semilleros

“Se está instalando en los medios que nuestro país tiene que adherir a las normas UPOV 91. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, falta a la verdad, confunde a la opinión pública, incluso tal vez al presidente (Javier Milei). Claramente nuestra producción no crece por efecto de los derechos de exportación (DEX, retenciones, etc.), que desde hace años esquilman a nuestros productores y empobrecen los pueblos del interior de nuestra patria. Le pedimos al ministro que no favorezca a unos pocos con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y mate a muchos con DEX”, indica el comunicado.