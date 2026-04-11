Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

La estrategia de inserción comercial permitió fortalecer la presencia argentina en destinos clave, como Estados Unidos, donde se mantiene como el principal destino de las exportaciones argentinas e indias. Estos dos países acordaron nuevas condiciones fitosanitarias que convalidan el tratamiento térmico (56° C por 30 minutos) para la exportación de madera aserrada de eucalipto y de pino, lo que permitió consolidar a este destino, que cuenta con importaciones cercanas a U$S 2.300 millones anuales, como uno de los más prometedores para el sector foresto industrial argentino.