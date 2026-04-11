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Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones

La venta de estos productos a diversos mercados internacionales registró un crecimiento de un 18,55%, en comparación con 2024.

Forestales: en 2025 el país exportó por U$S 376 millones
Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sobre la base de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), comunicaron que las exportaciones de productos foresto-industriales registraron un crecimiento medio de un 18,55% en valor durante 2025, respecto del año anterior, con más de U$S 376 millones.

Los rubros que representaron este crecimiento en 2025 y tuvieron mayor dinamismo fueron:

• Papel y Cartón: se exportó un total de U$S 104 millones, lo que representa un incremento de un 30,1%, en valor, en comparación con lo exportado en 2024.

• Muebles y Casas: en este rubro, la exportación alcanzó los U$S 9 millones, una suba de un 18,3% interanual.

• Maderas: el sector exportó un total de U$S 263 millones, que representa un aumento de un 14,5%, respecto del año anterior. Dentro de este rubro se destacan la Madera Aserrada -aumento de un 28% y un total exportado en 2025 de U$S 134 millones- y los Tableros de Partículas -total exportado de U$S 9,4 millones, un aumento de un 34,4%, respecto de 2024-.

La estrategia de inserción comercial permitió fortalecer la presencia argentina en destinos clave, como Estados Unidos, donde se mantiene como el principal destino de las exportaciones argentinas e indias. Estos dos países acordaron nuevas condiciones fitosanitarias que convalidan el tratamiento térmico (56° C por 30 minutos) para la exportación de madera aserrada de eucalipto y de pino, lo que permitió consolidar a este destino, que cuenta con importaciones cercanas a U$S 2.300 millones anuales, como uno de los más prometedores para el sector foresto industrial argentino.

Este desempeño exportador no solo reafirma la calidad del producto argentino en mercados exigentes, sino que también contribuye directamente al fortalecimiento de las economías regionales.

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