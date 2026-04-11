Los cañaverales muestran una maduración inusualmente baja

En el cuadro 5 se detallan los valores obtenidos para las variedades de caña de azúcar de mayor difusión en Tucumán y otras en proceso de adopción. Entre las variedades más precoces se destacan INTA TUC 03-617, INTA CP 98-828 y TUC 03-12, con valores de RFT entre 8,9% y 9,9%. Por su parte, LCP 85-384 -la principal variedad plantada en la provincia- se sitúa por debajo de estas con un RFT de 8,45%; seguida por TUC CP 77-42, L 91-281, TUC 00-19, TUC 02-22, TUC 95-10 y TUC 06-17, que mostraron valores entre de RFT entre 7,3% y 8,2% (cuadro 5).