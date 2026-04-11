Dos cotejos jerárquicos para alquilar balcones en el turf local

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán celebra hoy desde las 14:00 una jornada de turf con 11 carreras, destacando los clásicos Estrellas Tucumanas y Antonio Zamora por su alto nivel competitivo.
- La invicta Holly busca revalidar sus victorias récord antes de trasladarse a Buenos Aires, mientras Golden Warrior enfrenta a rivales de peso en una exigente prueba de 1.500 metros.
- El evento anticipa una temporada 2027 con fuerte respaldo nacional. El desempeño de nuevas figuras proyecta la exportación de talento local hacia los máximos escenarios del país.
El hipódromo tucumano vivirá hoy una jornada que promete quedar marcada en el calendario. Por cantidad de competencias, pero sobre todo por la calidad de los protagonistas, el programa aparece como el más atractivo de lo que va de la temporada. Con 11 carreras desde las 14, el espectáculo tendrá como puntos salientes el clásico “Estrellas Tucumanas Junior” y el especial “Antonio Zamora López”, dos pruebas que reúnen a figuras en pleno ascenso y a referentes consolidados del medio.
El foco principal estará puesto en la primera de las Carreras de las Estrellas del año en el circo local, un anticipo de lo que será una temporada 2027 con fuerte respaldo de la Fundación Equina Argentina. En este contexto, el clásico “Estrellas Tucumanas Junior” aparece como una prueba bisagra para las potrancas y los potrillos que comienzan a mostrar credenciales de futuro.
Allí, todas las miradas se posan sobre Holly, la potranca invicta que buscará ratificar en pista todo lo bueno que insinuó en sus primeras dos presentaciones. La zaina no solo ganó, sino que lo hizo con una autoridad pocas veces vista: en su debut dejó a 11 cuerpos a Envidiado Time con un registro récord de 38” 2/5 para los 700 metros, y luego repitió con una actuación todavía más impactante al superar por 17 largos a Imperial Golden en 1’7” 3/5 para las 11 cuadras.
Esa contundencia la posiciona como la gran candidata. “Llega diez puntos. No la exigimos de más porque quedó impecable después de su última victoria”, explicó su propietario, Augusto Farías, quien no ocultó la ilusión que despierta la defensora de la caballeriza “Abuela Teté”. Nacida en el haras El Mallín, la hija de Nicholas no solo corre por un nuevo triunfo, sino también por consolidar un proyecto que apunta más alto.
De hecho, el plan inmediato ya está trazado: tras esta presentación, la potranca será trasladada a Buenos Aires para iniciar campaña en los máximos escenarios del país. “La idea es que viaje en breve. Creemos que puede rendir a gran nivel”, adelantó Farías, dejando en claro que lo de hoy puede ser apenas una escala en un camino mucho más ambicioso.
El stud “Abuela Teté” también tendrá en pista a Áspero, un potrillo que todavía no conoce la victoria, pero que en los ensayos privados mostró un crecimiento notable. Con un ejercicio de 1.000 metros en 1 minuto en el que superó con claridad a Euro Spring, llega como una incógnita capaz de sorprender. “Mejoró muchísimo y creemos que puede hacer una gran carrera”, remarcaron desde su entorno.
Otro nombre fuerte es Imperial Golden, que ya sabe lo que es medirse con Holly. El vástago de Imperador fue segundo en su debut oficial detrás de la favorita y sus allegados confían en que esa experiencia le permita dar un salto de calidad. A ellos se suman cinco debutantes que aportan un condimento extra de incertidumbre, entre los que sobresalen Saint Nich y Costello, ambos con buenos antecedentes en los ensayos.
La distancia, inicialmente pautada en 1.100 metros, podría extenderse a 1.200 en caso de confirmarse 12 o más participantes.
Por su parte, el especial “Antonio Zamora López” reunirá a los caballos más experimentados de la región, en una exigente prueba de 1.500 metros que rinde homenaje al fundador de la caballeriza “Don Antonio”. Allí, el presente marca a Golden Warrior como el rival a vencer. El descendiente de Santillano atraviesa un momento inmejorable, con dos triunfos consecutivos que lo muestran en plenitud: primero venció por cuatro cuerpos a Bequepingo y luego se impuso por ocho largos ante Show Goes On, dejando una imagen de notable superioridad.
Su principal adversario podría ser Mr. Aidan, que regresa a las distancias de medio fondo tras un prolongado paréntesis en esta especialidad. El pupilo de Luis Brito no compite sobre 1.500 metros desde septiembre del año pasado, cuando fue cuarto en una exigente edición de la Carrera de las Estrellas. Sin embargo, su regreso a la actividad en febrero fue auspicioso, con una victoria contundente sobre 800 metros en pista pesada, que lo devolvió al primer plano.
El lote se completa con nombres de jerarquía como Suffok (el mejor caballo adulto de 2025), Show Goes On y el porteño Rumor de Fuego, todos con antecedentes como para aspirar a un papel protagónico en una carrera que promete desarrollo intenso y final abierto.
Así, con figuras emergentes y consagradas compartiendo cartel, el hipódromo tucumano se prepara para vivir una jornada de alto voltaje. El ruido de los partidores, el vértigo de la recta final y la emoción de cada definición serán el marco de un espectáculo que, al menos en la previa, ya se perfila como el mejor del año. Porque cuando el nivel crece y las expectativas se multiplican, el turf encuentra su mejor versión.
Las 11 competencias que tendrá la jornada, con sus respectivos candidatos son:
PRIMERA CARRERA
(1.400 metros-14 hs.)
PREMIO “MORO MÍO”
caballo peso jockey
1 DON CHIPION 56 Walter Marrades
2 ELEGILO A EL 56 Héctor Suárez
3 NOBLE MANI 56 Facundo Morán
4 THE COACH 56 Brandon Suárez
5 SOY NICHOLAS 56 José Vizcarra
6 MI DADDY 56 Roberto Robledo
Candidato: (3) NOBLE MANI
SEGUNDA CARRERA
(800 metros-14.35 hs.)
PREMIO “IRISARRI”
caballo peso jockey
1 BRISA EMPRESS 54 José Vizcarra
2 EXTERMINADOR RIDE 56 Lautaro Ponce
3 MURO ATLANTICO 56 Walter Figueroa
4 VECNER 56 Cristian Caram
5 TIRO PERFECTO 56 Julián Bethencourt
6 NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
7 FUMIKOMI 56 Roberto Robledo
Candidato: (5) TIRO PERFECTO
TERCERA CARRERA
(800 metros-15.10 hs.)
PREMIO “CRITIKOV”
caballo peso jockey
1 FLOWERING PEACH 52 Benjamín Ossan
2 GIULIE IS A BOMB 54 José Vizcarra
3 ISLA BONITA 52 Lautaro Ponce
4 MISS EMPERATRIZ 58 Walter Figueroa
5 MIEL ESCONDIDA 52 Francisco Brito
6 J BE PEANUT 52 Carlos Schultheis
7 GRAND LUCRE 58 Rubén Camos
Candidato: (7) GRAND LUCRE
CUARTA CARRERA
(800 metros-15.45 hs.)
PREMIO “SIR MELODY”
caballo peso jockey
1 REXQUISITA 53 José Vizcarra
2 AIRE Y MAR 55 Francisco Brito
3 DUBAI JOY 55 Lautaro Ponce
4 LONG WAY DOWN 55 Héctor Suárez
5 PURPLE KING 55 Ángel Vai
6 PUERTO MAGNO 55 X X
7 MANISALE 55 Pablo Alarcón
8 TESTIGO FALSO 55 Rubén Camos
9 IMMANUEL 55 Julián Bethencourt
10 SEA ETTE 53 Walter Marrades
Candidato: (8) TESTIGO FALSO
QUINTA CARRERA
(1.300 metros-16.20 hs.)
PREMIO “TABACO MAN”
caballo peso jockey
1 AMIGUITO ECUATORIANO 56 X X
2 MUNDO DANIEL 56 Cristian Caram
3 INVENTARIADA 57 Francisco Brito
4 CHECK DOUBLE 57 Walter Marrades
5 STORM FORCE 56 Sergio Barrionuevo
6 BLESSED AGAIN 55 Ángel Villegas
7 SEGUILA A FULL 57 José Vizcarra
Candidato: (4) CHECK DOUBLE
SEXTA CARRERA
(1.300 metros-17 hs.)
PREMIO “JOHNNY QUEST”
caballo peso jockey
1 RAYWOOD 52 Ángel Vai
2 EMPEROR JACK 54 Walter Marrades
3 FUGITIVE BOONE 54 Sergio Barrionuevo
4 LOW FOOL 54 Carlos Schultheis
5 RADIO WAVES 54 José Vizcarra
6 NORTEÑO FOR SALE 54 Brandon Suárez
7 MASTER ROBERTS TOP 54 Julián Bethencourt
8 TATY BOONE 52 X X
9 GLORIOSO IRENEO 54 Benjamín Ossan
10 SMOKING BLACK 54 Cristian Caram
Candidato: (7) MASTER ROBERTS TOP
SÉPTIMA CARRERA
(1.100 metros-17.40 hs.)
CLÁSICO “ESTRELLAS TUCUMANAS JUNIORS”
caballo peso jockey
1 NURBURGRING 55 X
2 SICINIUS 55 Walter Marrades
3 ASPERO 55 José Vizcarra
4 COOL ROMAN 55 X X
5 HOLLY 53 Francisco Brito
6 JAZMINERO EN FLOR 55 X X
7 IMPERIAL GOLDEN 55 Sergio Barrionuevo
8 HUMOR SOLEADO 55 X X
9 ROBERT HIT 55 Roberto Robledo
10 SAINT NICH 55 Facundo Morán
11 TRUMAN CAPOTE 55 Facundo Navarro
12 COSTELLO 55 Héctor Suárez
13 PNEURUS 55 Pablo Alarcón
Candidato: (5) HOLLY
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros-18.20 hs.)
PREMIO “PROHIBITION”
caballo peso jockey
1 STEP TO GLORY 54 Francisco Brito
2 ARASHI 56 Facundo Morán
3 EL MOONWALK 56 Facundo Navarro
4 FULL NOLAN 56 Héctor Suárez
5 SELECT BOY 56 Sergio Barrionuevo
6 MUÑECA TEXANA 56 Roberto Robledo
7 MONTESQUIEU 54 José Vizcarra
8 EVROS TAMA 56 Rubén Camos
Candidato: (5) SELECT BOY
NOVENA CARRERA
(1.400 metros-19 hs.)
PREMIO “MAIDAAN”
caballo peso jockey
1 PENKY SEA 56 X X
2 CENTELLA BIG PRIZE 56 Walter Figueroa
3 CHICA DE BLANCO 54 José Vizcarra
4 HI BUNNI 56 Francisco Brito
5 MUY CONFIABLE 56 Ángel Villegas
6 ISLAND EXPRESS 54 Lautaro Ponce
7 HIGH SONG 56 Pablo Alarcón
8 Q SOÑADO 56 Benjamín Ossan
9 TALENTO EMBRUJADO 56 Ángel Vai
10 GLANIADOR 56 Ruben Camos
11 PICANTE SOY 56 X X
Candidato: (7) HIGH SONG
DÉCIMA CARRERA
(1.500 metros-19.40 hs.)
ESPECIAL “ANTONIO ZAMORA LÓPEZ”
caballo peso jockey
1 TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
2 DIPINTO 56 Lautaro Ponce
3 GOLDEN WARRIOR 59 Walter Marrades
4 MR. AIDAN 58 Sergio Barrionuevo
5 SUFFOK 59 Facundo Morán
6 SHOW GOES ON 57 Francisco Brito
7 RUMOR DE FUEGO 56 Rubén Camos
8 ZINZAN BROOKE 58 Héctor Suárez
9 HE’S A ROCKSTAR 59 Roberto Robledo
10 TWITCH HURRICANE 57 Cristian Caram
Candidato: (3) GOLDEN WARRIOR
UNDÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-20.20 hs.)
PREMIO “SUFFOK”
caballo peso jockey
1 PIU RIMOUT 53 Francisco Brito
2 CORNELL 53 Carlos Schultheis
3 DOMNA 55 José Vizcarra
4 EURO SPRING 55 Kevin Olivera
5 MYSTICAL MAN 55 X X
6 ISLA DE LAS ROSAS 53 X X
7 FURIOSO LIFE 53 Pablo Alarcón
8 EUFEMIO 55 Facundo Morán
9 SOL POR NORMA 53 Sergio Barrionuevo
Candidato: (4) EURO SPRING