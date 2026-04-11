Dos cotejos jerárquicos para alquilar balcones en el turf local

La invicta Holly se destaca en la Carreras de las Estrellas y Golden Warrior tendrá duros rivales en el especial “Antonio Zamora López”. La jornada tendrá 11 competencias y se pondrá en marcha a las 14.

PONE EN JUEGO SU INVICTO. La potranca Holly se perfila como la principal candidata en la Carrera de las Estrellas.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Hipódromo de Tucumán celebra hoy desde las 14:00 una jornada de turf con 11 carreras, destacando los clásicos Estrellas Tucumanas y Antonio Zamora por su alto nivel competitivo.
  • La invicta Holly busca revalidar sus victorias récord antes de trasladarse a Buenos Aires, mientras Golden Warrior enfrenta a rivales de peso en una exigente prueba de 1.500 metros.
  • El evento anticipa una temporada 2027 con fuerte respaldo nacional. El desempeño de nuevas figuras proyecta la exportación de talento local hacia los máximos escenarios del país.
Resumen generado con IA

El hipódromo tucumano vivirá hoy una jornada que promete quedar marcada en el calendario. Por cantidad de competencias, pero sobre todo por la calidad de los protagonistas, el programa aparece como el más atractivo de lo que va de la temporada. Con 11 carreras desde las 14, el espectáculo tendrá como puntos salientes el clásico “Estrellas Tucumanas Junior” y el especial “Antonio Zamora López”, dos pruebas que reúnen a figuras en pleno ascenso y a referentes consolidados del medio.

El foco principal estará puesto en la primera de las Carreras de las Estrellas del año en el circo local, un anticipo de lo que será una temporada 2027 con fuerte respaldo de la Fundación Equina Argentina. En este contexto, el clásico “Estrellas Tucumanas Junior” aparece como una prueba bisagra para las potrancas y los potrillos que comienzan a mostrar credenciales de futuro.

Allí, todas las miradas se posan sobre Holly, la potranca invicta que buscará ratificar en pista todo lo bueno que insinuó en sus primeras dos presentaciones. La zaina no solo ganó, sino que lo hizo con una autoridad pocas veces vista: en su debut dejó a 11 cuerpos a Envidiado Time con un registro récord de 38” 2/5 para los 700 metros, y luego repitió con una actuación todavía más impactante al superar por 17 largos a Imperial Golden en 1’7” 3/5 para las 11 cuadras.

Esa contundencia la posiciona como la gran candidata. “Llega diez puntos. No la exigimos de más porque quedó impecable después de su última victoria”, explicó su propietario, Augusto Farías, quien no ocultó la ilusión que despierta la defensora de la caballeriza “Abuela Teté”. Nacida en el haras El Mallín, la hija de Nicholas no solo corre por un nuevo triunfo, sino también por consolidar un proyecto que apunta más alto.

De hecho, el plan inmediato ya está trazado: tras esta presentación, la potranca será trasladada a Buenos Aires para iniciar campaña en los máximos escenarios del país. “La idea es que viaje en breve. Creemos que puede rendir a gran nivel”, adelantó Farías, dejando en claro que lo de hoy puede ser apenas una escala en un camino mucho más ambicioso.

El stud “Abuela Teté” también tendrá en pista a Áspero, un potrillo que todavía no conoce la victoria, pero que en los ensayos privados mostró un crecimiento notable. Con un ejercicio de 1.000 metros en 1 minuto en el que superó con claridad a Euro Spring, llega como una incógnita capaz de sorprender. “Mejoró muchísimo y creemos que puede hacer una gran carrera”, remarcaron desde su entorno.

Otro nombre fuerte es Imperial Golden, que ya sabe lo que es medirse con Holly. El vástago de Imperador fue segundo en su debut oficial detrás de la favorita y sus allegados confían en que esa experiencia le permita dar un salto de calidad. A ellos se suman cinco debutantes que aportan un condimento extra de incertidumbre, entre los que sobresalen Saint Nich y Costello, ambos con buenos antecedentes en los ensayos.

La distancia, inicialmente pautada en 1.100 metros, podría extenderse a 1.200 en caso de confirmarse 12 o más participantes.

Por su parte, el especial “Antonio Zamora López” reunirá a los caballos más experimentados de la región, en una exigente prueba de 1.500 metros que rinde homenaje al fundador de la caballeriza “Don Antonio”. Allí, el presente marca a Golden Warrior como el rival a vencer. El descendiente de Santillano atraviesa un momento inmejorable, con dos triunfos consecutivos que lo muestran en plenitud: primero venció por cuatro cuerpos a Bequepingo y luego se impuso por ocho largos ante Show Goes On, dejando una imagen de notable superioridad.

Su principal adversario podría ser Mr. Aidan, que regresa a las distancias de medio fondo tras un prolongado paréntesis en esta especialidad. El pupilo de Luis Brito no compite sobre 1.500 metros desde septiembre del año pasado, cuando fue cuarto en una exigente edición de la Carrera de las Estrellas. Sin embargo, su regreso a la actividad en febrero fue auspicioso, con una victoria contundente sobre 800 metros en pista pesada, que lo devolvió al primer plano.

El lote se completa con nombres de jerarquía como Suffok (el mejor caballo adulto de 2025), Show Goes On y el porteño Rumor de Fuego, todos con antecedentes como para aspirar a un papel protagónico en una carrera que promete desarrollo intenso y final abierto.

Así, con figuras emergentes y consagradas compartiendo cartel, el hipódromo tucumano se prepara para vivir una jornada de alto voltaje. El ruido de los partidores, el vértigo de la recta final y la emoción de cada definición serán el marco de un espectáculo que, al menos en la previa, ya se perfila como el mejor del año. Porque cuando el nivel crece y las expectativas se multiplican, el turf encuentra su mejor versión.

Las 11 competencias que tendrá la jornada, con sus respectivos candidatos son:

PRIMERA CARRERA

(1.400 metros-14 hs.)

PREMIO “MORO MÍO”

caballo            peso                jockey

1 DON CHIPION           56             Walter Marrades

2 ELEGILO A EL           56             Héctor Suárez

3 NOBLE MANI            56             Facundo Morán

4 THE COACH             56             Brandon Suárez

5 SOY NICHOLAS         56             José Vizcarra

6 MI DADDY               56             Roberto Robledo

Candidato: (3) NOBLE MANI


SEGUNDA CARRERA

(800 metros-14.35 hs.)

PREMIO “IRISARRI”

caballo            peso                jockey

1 BRISA EMPRESS       54             José Vizcarra

2 EXTERMINADOR RIDE                56             Lautaro Ponce

3 MURO ATLANTICO    56             Walter Figueroa

4 VECNER  56             Cristian Caram

5 TIRO PERFECTO        56             Julián Bethencourt

6 NACHO SUN PRIZE    56             Héctor Coronel

7 FUMIKOMI               56             Roberto Robledo

Candidato: (5) TIRO PERFECTO


TERCERA CARRERA

(800 metros-15.10 hs.)

PREMIO “CRITIKOV”

caballo            peso                jockey

1 FLOWERING PEACH   52             Benjamín Ossan 

2 GIULIE IS A BOMB     54             José Vizcarra

3 ISLA BONITA            52             Lautaro Ponce

4 MISS EMPERATRIZ    58             Walter Figueroa

5 MIEL ESCONDIDA      52             Francisco Brito

6 J BE PEANUT           52             Carlos Schultheis

7 GRAND LUCRE         58             Rubén Camos

Candidato: (7) GRAND LUCRE


CUARTA CARRERA

(800 metros-15.45 hs.)

PREMIO “SIR MELODY”

caballo            peso                jockey

1 REXQUISITA             53             José Vizcarra

2 AIRE Y MAR             55             Francisco Brito

3 DUBAI JOY               55             Lautaro Ponce

4 LONG WAY DOWN     55             Héctor Suárez

5 PURPLE KING           55             Ángel Vai

6 PUERTO MAGNO       55             X X

7 MANISALE               55             Pablo Alarcón

8 TESTIGO FALSO        55             Rubén Camos

9 IMMANUEL              55             Julián Bethencourt

10 SEA ETTE               53             Walter Marrades

Candidato: (8) TESTIGO FALSO


QUINTA CARRERA

(1.300 metros-16.20 hs.)

PREMIO “TABACO MAN”

caballo            peso                jockey

1 AMIGUITO ECUATORIANO           56             X X

2 MUNDO DANIEL        56             Cristian Caram

3 INVENTARIADA         57             Francisco Brito

4 CHECK DOUBLE        57             Walter Marrades

5 STORM FORCE         56             Sergio Barrionuevo

6 BLESSED AGAIN       55             Ángel Villegas

7 SEGUILA A FULL       57             José Vizcarra

Candidato: (4) CHECK DOUBLE


SEXTA CARRERA

(1.300 metros-17 hs.)

PREMIO “JOHNNY QUEST”

caballo            peso                jockey

1 RAYWOOD               52             Ángel Vai

2 EMPEROR JACK        54             Walter Marrades

3 FUGITIVE BOONE       54             Sergio Barrionuevo

4 LOW FOOL               54             Carlos Schultheis

5 RADIO WAVES          54             José Vizcarra

6 NORTEÑO FOR SALE 54             Brandon Suárez

7 MASTER ROBERTS TOP             54             Julián Bethencourt

8 TATY BOONE            52             X X

9 GLORIOSO IRENEO    54             Benjamín Ossan

10 SMOKING BLACK     54             Cristian Caram

Candidato: (7) MASTER ROBERTS TOP


SÉPTIMA CARRERA

(1.100 metros-17.40 hs.)

CLÁSICO “ESTRELLAS TUCUMANAS JUNIORS”

caballo            peso                jockey

1 NURBURGRING         55             X

2 SICINIUS  55             Walter Marrades

3 ASPERO  55             José Vizcarra

4 COOL ROMAN          55             X X

5 HOLLY    53             Francisco Brito 

6 JAZMINERO EN FLOR                55             X X

7 IMPERIAL GOLDEN    55             Sergio Barrionuevo

8 HUMOR SOLEADO     55             X X

9 ROBERT HIT             55             Roberto Robledo

10 SAINT NICH            55             Facundo Morán

11 TRUMAN CAPOTE   55             Facundo Navarro

12 COSTELLO             55             Héctor Suárez

13 PNEURUS               55             Pablo Alarcón

Candidato: (5) HOLLY


OCTAVA CARRERA

(1.400 metros-18.20 hs.)

PREMIO “PROHIBITION”

caballo            peso                jockey

1 STEP TO GLORY        54             Francisco Brito

2 ARASHI   56             Facundo Morán

3 EL MOONWALK        56             Facundo Navarro

4 FULL NOLAN            56             Héctor Suárez

5 SELECT BOY            56             Sergio Barrionuevo

6 MUÑECA TEXANA     56             Roberto Robledo

7 MONTESQUIEU         54             José Vizcarra

8 EVROS TAMA           56             Rubén Camos

Candidato: (5) SELECT BOY


NOVENA CARRERA

(1.400 metros-19 hs.)

PREMIO “MAIDAAN”

caballo            peso                jockey

1 PENKY SEA              56             X X

2 CENTELLA BIG PRIZE 56             Walter Figueroa

3 CHICA DE BLANCO   54             José Vizcarra

4 HI BUNNI 56             Francisco Brito

5 MUY CONFIABLE      56             Ángel Villegas

6 ISLAND EXPRESS      54             Lautaro Ponce

7 HIGH SONG              56             Pablo Alarcón

8 Q SOÑADO               56             Benjamín Ossan

9 TALENTO EMBRUJADO              56             Ángel Vai

10 GLANIADOR           56             Ruben Camos

11 PICANTE SOY          56             X X

Candidato: (7) HIGH SONG


DÉCIMA CARRERA

(1.500 metros-19.40 hs.)

ESPECIAL “ANTONIO ZAMORA LÓPEZ”

caballo            peso                jockey

1 TRENDIC TOPIC        56             Facundo Navarro

2 DIPINTO   56             Lautaro Ponce

3 GOLDEN WARRIOR    59             Walter Marrades

4 MR. AIDAN              58             Sergio Barrionuevo

5 SUFFOK   59             Facundo Morán

6 SHOW GOES ON        57             Francisco Brito

7 RUMOR DE FUEGO    56             Rubén Camos

8 ZINZAN BROOKE       58             Héctor Suárez

9 HE’S A ROCKSTAR    59             Roberto Robledo

10 TWITCH HURRICANE                57             Cristian Caram

Candidato: (3) GOLDEN WARRIOR


UNDÉCIMA CARRERA

(1.400 metros-20.20 hs.)

PREMIO “SUFFOK”

caballo            peso                jockey

1 PIU RIMOUT             53             Francisco Brito

2 CORNELL                53             Carlos Schultheis

3 DOMNA   55             José Vizcarra

4 EURO SPRING           55             Kevin Olivera

5 MYSTICAL MAN        55             X X

6 ISLA DE LAS ROSAS  53             X X

7 FURIOSO LIFE           53             Pablo Alarcón

8 EUFEMIO 55             Facundo Morán

9 SOL POR NORMA      53             Sergio Barrionuevo

Candidato: (4) EURO SPRING

Temas TucumánBuenos AiresHipódromo de TucumánFrancisco Brito
